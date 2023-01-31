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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи – радник мера

Олена РощінаВівторок, 31 січня 2023, 22:09

В окупованому росіянами Маріуполі Донецької області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Джерело: радник законного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 

Пряма мова: "Гучні звуки канонади по всьому місту. Щонайменше сім гучних вибухів. Лівобережжя. Відвертий прильот між с. Виноградне та с. Піонерське. 

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Повідомляють про активну роботу ППО окупантів. Неофіційні пабліки пропаганди звісно звітують про стандартні "атака БПЛА" та "всі цілі збито". Бажане за дійсне. Посміхаємось та чекаємо на добрі бавовняни новини". 

Теми: МаріупольДонецька областьвибух
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