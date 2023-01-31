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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи – радник мера

Олена РощінаВівторок, 31 січня 2023, 23:09

В окупованому росіянами Маріуполі Донецької області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Джерело: радник законного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 

Пряма мова: "Гучні звуки канонади по всьому місту. Щонайменше сім гучних вибухів. Лівобережжя. Відвертий прильот між с. Виноградне та с. Піонерське. 

Повідомляють про активну роботу ППО окупантів. Неофіційні пабліки пропаганди звісно звітують про стандартні "атака БПЛА" та "всі цілі збито". Бажане за дійсне. Посміхаємось та чекаємо на добрі бавовняни новини". 

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Теми: МаріупольДонецька областьвибух
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