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В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы – советник мэра

Елена РощинаВторник, 31 января 2023, 22:09

В оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Источник: советник законного городского главы Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь: "Громкие звуки канонады по всему городу. По меньшей мере семь громких взрывов. Левобережье. Откровенный прилет между с. Виноградное и с. Пионерское. 

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Сообщают об активной работе ПВО оккупантов. Неофициальные паблики пропаганды конечно отчитываются о стандартных "атака БПЛА" и "все цели сбиты". Желаемое за действительное. Улыбаемся и ждем хороших "бавовняных" новостей".

Темы: МариупольДонецкая областьвзрыв
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