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НАТО "певним чином" бере участь у війні з Росією, але не є її стороною – колишній генсек

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 22:53

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що члени НАТО "певним чином" беруть участь у війні в Україні, оскільки допомагають їй зброєю, але при цьому Альянс як такий не є частиною конфлікту і не буде відправляти туди війська.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав під час дискусії в комітеті із закордонних справ та оборони Європейського парламенту у вівторок.

"НАТО не є частиною війни (в Україні). Щодо того, чи вважаємо ми кожного окремого члена Альянсу частиною війни – частково так, ми не повинні цього приховувати", – зазначив Расмуссен.

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При цьому колишній генсек НАТО підкреслив, що Україна має право захищати себе й просити допомоги у своїх партнерів, тому військова допомога від союзників відповідає міжнародному праву відповідно до Статуту ООН.

"Ми не повинні дивуватися, що ми більшою чи меншою мірою є частиною цієї війни, щоб захистити Україну. Це повністю відповідає міжнародному праву", – сказав він у Європарламенті, додавши, що особисто підтримує надання Києву всієї необхідної допомоги, адже "мир із диктатором призведе не до миру, а до конфлікту і війни".

"Ми несемо відповідальність за припинення війни, і чим більше і важче озброєння, і чим швидше воно буде відправлено в Україну, тим швидше ми зможемо покласти край цій війні", – вважає колишній генсек НАТО.

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Расмуссен висловив упевненість, що подальше зростання військової підтримки України не призведе до ескалації, а Росія не застосує ядерну зброю у відповідь – так само, як і Альянс не буде направляти свої війська на українську територію.

Ексгенсек Альянсу разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком представляли депутатам Європарламенту концепцію "гарантій безпеки" для України, відому під назвою Kyiv Security Compact.

Теми: НАТОвійнаРосіяУкраїна
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