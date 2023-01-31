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НАТО "определенным образом" участвует в войне с Россией, но не является ее стороной – бывший генсек

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 23:53

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что члены НАТО "определенным образом" участвуют в войне в Украине, поскольку помогают ей оружием, но при этом Альянс как таковой не является частью конфликта и не будет отправлять туда войска.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал во время дискуссии в комитете по иностранным делам и обороне Европейского парламента во вторник.

"НАТО не является частью войны (в Украине). Относительно того, считаем ли мы каждого отдельного члена Альянса частью войны - частично да, мы не должны этого скрывать", - отметил Расмуссен.

При этом бывший генсек НАТО подчеркнул, что Украина имеет право защищать себя и просить помощи у своих партнеров, поэтому военная помощь от союзников соответствует международному праву в соответствии с Уставом ООН.

"Мы не должны удивляться, что мы в большей или меньшей степени являемся частью этой войны, чтобы защитить Украину. Это полностью соответствует международному праву", - сказал он в Европарламенте, добавив, что лично поддерживает предоставление Киеву всей необходимой помощи, ведь "мир с диктатором приведет не к миру, а к конфликту и войне".

"Мы несем ответственность за прекращение войны, и чем больше и тяжелее вооружение, и чем быстрее оно будет отправлено в Украину, тем быстрее мы сможем положить конец этой войне", - считает бывший генсек НАТО.

Расмуссен выразил уверенность, что дальнейший рост военной поддержки Украины не приведет к эскалации, а Россия не применит ядерное оружие в ответ - так же, как и Альянс не будет направлять свои войска на украинскую территорию.

ВИДЕО ДНЯ

Экс-генсек Альянса вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком представляли депутатам Европарламента концепцию "гарантий безопасности" для Украины, известную под названием Kyiv Security Compact.

Темы: НАТОвойнаРосcияУкраина
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