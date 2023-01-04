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"Передайте Макрону". Рогозін відправив послу вилучений з нього уламок і звинуватив Францію

"Українська правда"Середа, 4 січня 2023, 10:43
Осколок, який Рогозін переслав послу Франції, фото РИА Новости

Екс-голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін надіслав витягнутий із нього осколок послу Франції для президента Емануеля Макрона, заявивши, що його поранили з французької гаубиці "Caesar" в окупованому Донецьку, – і що Франція за це відповість.

Джерело: лист Рогозіна у Telegram, РИА Новости

Пряма мова: "Нещодавно внаслідок підлого терористичного акту в Донецьку я отримав важке поранення. Лише завдяки великій майстерності і терпінню російських військових і цивільних лікарів я знову живий і майже здоровий. 

У цьому конверті разом із моїм листом Ви бачите осколок від снаряда, випущеного французькою 155-мм самохідною артилерійською установкою Caesar. Він пробив мені праве плече і застряг у п'ятому шийному хребці лише за міліметр від того, щоб убити мене або зробити нерухомим інвалідом. 

Цей випущений французькою гаубицею снаряд убив двох моїх молодих друзів, залишивши їхніх дружин вдовами, а дітей – сиротами. Ці хлопці супроводжували нас із Вами в поїздці на Байконур, Ви тиснули їм руки. Тепер їх убито зброєю, поставленою на Україну вашою країною". 

Деталі: Рогозін заявив, що "сотні людей" вбито на Донбасі "французькою зброєю і французькими найманцями", але забув згадати, скільки людей убили російські військові, які захоплюють чужі території. 

Колишній очільник "Роскосмосу" написав послу, що "офіційний Париж зрадив справу великого Де Голля і став однією з найкровожерливіших держав у Європі", що Франція "підкорилася диктату Вашингтона і стала маріонетковою державою на кшталт уряду Віші, який обслуговував найнижчі інстинкти гітлерівців". 

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Пряма мова: "Пане посол, що творить Франція, що ви робите в конфлікті, який розпалили між слов'янськими народами західні політики? Сподіваюся, Ви розумієте міру своєї особистої відповідальності за ці вбивства! Ви ж надзвичайний і повноважний представник П'ятої Республіки, Вам і відповідати.

А осколок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати президенту Франції Еммануелю Макрону. І ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за військові злочини Франції, США, Великої Британії, Німеччини та інших країн НАТО в Донбасі. 

Усі наші жертви – на вашій совісті, так само як і поява на карті Європи фашистської України – також на вашій совісті".

Деталі: Рогозін нині керує групою військових радників "Царські вовки".

У коментарі RT він повідомив, що під час удару по готелю в Донецьку загинули "два офіцери" спецзагону "Царські вовки" – Михайло Брідасов і Володимир Гусейнов, а крім нього самого поранення дістали ще чотири члени загону.

Цьому передувало: Дмитро Рогозін був поранений в окупованому росіянами Донецьку 21 грудня під час обстрілу готельного комплексу "Шеш Беш". Там він нібито відзначав день народження.

Рогозіна госпіталізували з проникаючим пораненням: як повідомляли у ЗМІ, металевий осколок розміром 8x6 міліметрів увійшов вище правої лопатки поблизу хребта. Пізніше Рогозіна перевезли в московський госпіталь і прооперували.

Теми: РосіяДонецькФранціязброя
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