Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" поранені в Донецьку
Ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоценко дістали поранення в Донецьку нібито після обстрілу з боку України.
Вранці 22 грудня Рогозін повідомив деталі обстрілу і свого поранення.
Джерело: помічник Рогозіна і прессекретар Хоценка Міна Ахвердієва в коментарі ТАСС, Рогозін у коментарі RT, База, SOTA, Рогозін у Telegram
Пряма мова помічника Рогозіна: "На околиці Донецька обстрілу зазнав готель, у якому проживала група військових радників на чолі з Дмитром Рогозіним. Дмитро Олегович дістав поранення в спину. Він госпіталізований. Загрози життю немає".
Деталі: За словами помічника, поранення дістали також особи, які супроводжували Рогозіна. Він також заявив, що "удар носив явно цілеспрямований характер".
Сам Рогозін у коментарі RT підтвердив, що поранений у спину.
Пряма мова Рогозіна: "Поранений у спину. Житиму. Осколок [пройшов] у сантиметрі від хребта".
Більше деталей: За даними "Бази", Рогозін дістав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.
Водночас видання "SOTA" повідомляє, що Рогозіна поранили в ресторані "Шеш-беш" у Донецьку, де він відзначав день народження.
За даними видання, поранено також так званого "главу уряду ДНР" Віталія Хоценка, а його охоронця і ще одну людину вбито.
Пізніше прес-секретар Хоценка підтвердила ТАСС, що той поранений, загрози життю немає.
Оновлено: Вранці 22 грудня Рогозін написав у Telegram, що дістав поранення в районі лопатки і чекає на операцію.
Пряма мова Рогозіна: "У мене поранення, металевий осколок розміром 3×4 мм увійшов вище правої лопатки. Має бути операція. Постраждали ще кілька близьких мені людей".
Деталі: За словами окупанта, це була "робоча зустріч, вузьким колом і в спокійній обстановці після повернення з одного з добровольчих підрозділів".
Рогозін додав, що цьому готелі він та інші російські загарбники жили "всі останні місяці, і за 8 років противник жодного разу не обстрілював це місце".
Окупант вважає, що "хтось злив інформацію, і близько 19:45 відбулося кілька високоточних влучань", зокрема в місце, де вони безпосередньо перебували. За словами Рогозіна, "били калібром 120 або 155 мм, слідство визначить, звідки і хто".
Також росЗМІ повідомили, що псевдомер Горлівки Іван Приходько отримав контузію під час обстрілу готелю в Донецьку.
Передісторія:
- 15 липня Путін звільнив з посади голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який обіймав цю посаду останні чотири роки. На його місце призначено Юрія Борисова. За даними джерел видання "Медуза", Рогозін мав перейти на роботу до адміністрації російського президента.
- ЗМІ писали, що росіяни під нову анексію територій України можуть створити "Кримський федеральний округ", очолити який міг Рогозін. Однак цього не відбулося.