Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" поранені в Донецьку

Ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоценко дістали поранення в Донецьку нібито після обстрілу з боку України.

Вранці 22 грудня Рогозін повідомив деталі обстрілу і свого поранення.

Джерело: помічник Рогозіна і прессекретар Хоценка Міна Ахвердієва в коментарі ТАСС, Рогозін у коментарі RT, База, SOTA, Рогозін у Telegram

Пряма мова помічника Рогозіна: "На околиці Донецька обстрілу зазнав готель, у якому проживала група військових радників на чолі з Дмитром Рогозіним. Дмитро Олегович дістав поранення в спину. Він госпіталізований. Загрози життю немає".

Деталі: За словами помічника, поранення дістали також особи, які супроводжували Рогозіна. Він також заявив, що "удар носив явно цілеспрямований характер".

Сам Рогозін у коментарі RT підтвердив, що поранений у спину.

Пряма мова Рогозіна: "Поранений у спину. Житиму. Осколок [пройшов] у сантиметрі від хребта".

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Більше деталей: За даними "Бази", Рогозін дістав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

Водночас видання "SOTA" повідомляє, що Рогозіна поранили в ресторані "Шеш-беш" у Донецьку, де він відзначав день народження.

За даними видання, поранено також так званого "главу уряду ДНР" Віталія Хоценка, а його охоронця і ще одну людину вбито.

Пізніше прес-секретар Хоценка підтвердила ТАСС, що той поранений, загрози життю немає.

Оновлено: Вранці 22 грудня Рогозін написав у Telegram, що дістав поранення в районі лопатки і чекає на операцію.

Пряма мова Рогозіна: "У мене поранення, металевий осколок розміром 3×4 мм увійшов вище правої лопатки. Має бути операція. Постраждали ще кілька близьких мені людей".

Деталі: За словами окупанта, це була "робоча зустріч, вузьким колом і в спокійній обстановці після повернення з одного з добровольчих підрозділів".

Рогозін додав, що цьому готелі він та інші російські загарбники жили "всі останні місяці, і за 8 років противник жодного разу не обстрілював це місце".

Окупант вважає, що "хтось злив інформацію, і близько 19:45 відбулося кілька високоточних влучань", зокрема в місце, де вони безпосередньо перебували. За словами Рогозіна, "били калібром 120 або 155 мм, слідство визначить, звідки і хто".

Також росЗМІ повідомили, що псевдомер Горлівки Іван Приходько отримав контузію під час обстрілу готелю в Донецьку.

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