Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" поранені в Донецьку

Катерина Тищенко, Ірина БалачукЧетвер, 22 грудня 2022, 09:51
Дмитро Рогозін, фото AFP via Getty Images

Ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоценко дістали поранення в Донецьку нібито після обстрілу з боку України.

Вранці 22 грудня Рогозін повідомив деталі обстрілу і свого поранення.

Джерело: помічник Рогозіна і прессекретар Хоценка Міна Ахвердієва в коментарі ТАСС, Рогозін у коментарі RT, База, SOTA, Рогозін у Telegram

Пряма мова помічника Рогозіна: "На околиці Донецька обстрілу зазнав готель, у якому проживала група військових радників на чолі з Дмитром Рогозіним. Дмитро Олегович дістав поранення в спину. Він госпіталізований. Загрози життю немає".

Деталі: За словами помічника, поранення дістали також особи, які супроводжували Рогозіна. Він також заявив, що "удар носив явно цілеспрямований характер".

Сам Рогозін у коментарі RT підтвердив, що поранений у спину.

Пряма мова Рогозіна: "Поранений у спину. Житиму. Осколок [пройшов] у сантиметрі від хребта".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталейЗа даними "Бази", Рогозін дістав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

Водночас видання "SOTA" повідомляє, що Рогозіна поранили в ресторані "Шеш-беш" у Донецьку, де він відзначав день народження.

За даними видання, поранено також так званого "главу уряду ДНР" Віталія Хоценка, а його охоронця і ще одну людину вбито.

Пізніше прес-секретар Хоценка підтвердила ТАСС, що той поранений, загрози життю немає.

Оновлено: Вранці 22 грудня Рогозін написав у Telegram, що дістав поранення в районі лопатки і чекає на операцію. 

Пряма мова Рогозіна: "У мене поранення, металевий осколок розміром 3×4 мм увійшов вище правої лопатки. Має бути операція. Постраждали ще кілька близьких мені людей".

Деталі: За словами окупанта, це була "робоча зустріч, вузьким колом і в спокійній обстановці після повернення з одного з добровольчих підрозділів".

Рогозін додав, що цьому готелі він та інші російські загарбники жили "всі останні місяці, і за 8 років противник жодного разу не обстрілював це місце".

Окупант вважає, що "хтось злив інформацію, і близько 19:45 відбулося кілька високоточних влучань", зокрема в місце, де вони безпосередньо перебували. За словами Рогозіна, "били калібром 120 або 155 мм, слідство визначить, звідки і хто".

Також росЗМІ повідомили, що псевдомер Горлівки Іван Приходько отримав контузію під час обстрілу готелю в Донецьку.

Передісторія:

  • 15 липня Путін звільнив з посади голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який обіймав цю посаду останні чотири роки. На його місце призначено Юрія Борисова. За даними джерел видання "Медуза", Рогозін мав перейти на роботу до адміністрації російського президента.
  • ЗМІ писали, що росіяни під нову анексію територій України можуть створити "Кримський федеральний округ", очолити який міг Рогозін. Однак цього не відбулося.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: РосіяДонецьк
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Cенат США схвалив бюджет із майже $45 млрд для України й союзників

Конгрес США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України

Шмигаль розповів, чи буде евакуація з великих міст у разі блекауту

G7 обіцяє $32 млрд бюджетної підтримки Україні у 2023 році

США заявили, що ПВК "Вагнер" купила північнокорейську зброю для війни в Україні

Ситуація зі світлом у Києві трохи покращилась: лівий берег дуже близький до графіків – Yasno

Усі новини...
Росія
Казахські брокери скуповують дешеві російські бонди у іноземних інвесторів – ЗМІ
Розвідка Британії: російських резервістів вимушено тренують білоруси, яких РФ вважає слабшими
ЗСУ знищили понад 100 тисяч окупантів
Останні новини
00:09
У КНДР заявили, що не пропонували боєприпаси Росії
23:50
Заступник Шойгу наживається на будівництві в Маріуполі – фонд Навального
23:19
Угорщина отримає кошти зі структурного фонду ЄС, але є умова
23:11
МЗС Румунії не задоволене ухваленим в Україні "євроінтеграційним" законом про нацменшини
22:58
На Сумщині сигнали тривоги дублюватимуть повідомленнями з автомобілів ДСНС
22:45
Прем’єрка Італії хоче поїхати в Україну в наступному році
22:38
По Сумщині росіяни за день завдали 54 ударів, пошкоджено будівлі
22:18
Глави МЗС G7 обговорили мирні пропозиції України, Блінкен назвав їх "гарним початком"
22:07
Перша жінка на посаді президента Словенії склала присягу
21:48
Cенат США схвалив бюджет із майже $45 млрд для України й союзників
Усі новини...