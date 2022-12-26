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Рогозін заявив, що йому загрожує параліч – росЗМІ

Ірина БалачукПонеділок, 26 грудня 2022, 11:05
Дмитро Рогозін. Фото з Telegram

Ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін, який нещодавно дістав поранення в ресторані в Донецьку під час святкування дня народження, заявив, що йому загрожує параліч.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС, Рогозін у Telegram

Пряма мова Рогозіна: "Я лежу, готуюся до операції, завтра вона повинна пройти. Осколок у шийному хребці. Залишати не можна через можливий параліч. І витягувати теж проблема. Думають (як витягти осколок)".

Деталі: У своєму Telegram Рогозін назвав нібито обстріл ресторану в Донецьку цілим "терактом" і заявив, що там постраждали "не тільки його бійці та бойові товариші", а й персонал готелю.

Він також заявив, що про кожного постраждалого йому нібито "доповідають двічі на добу – яка динаміка стану, чим і хто лікує, чи всього вистачає".

Рогозін також заявив, що "давно вважає себе донецьким" і що нібито він "брав участь у боях за звільнення Донбасу".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 21 грудня ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоценко дістали поранення в окупованому Донецьку нібито після обстрілу з боку України. 
  • Тоді росЗМІ повідомили, що Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.
  • Пізніше сам Рогозін заявив, що металевий осколок розміром 3×4 мм увійшов вище правої лопатки. Про інші поранення він не повідомляв.
  • Пізніше повідомлялося, що лікарі не зможуть дістати осколок снаряда із тіла ексглави Роскосмосу Рогозіна.

Теми: РосіяДонбас
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