Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рогозін заявив, що йому загрожує параліч – росЗМІ

Ірина БалачукПонеділок, 26 грудня 2022, 10:05
Рогозін заявив, що йому загрожує параліч – росЗМІ
Дмитро Рогозін. Фото з Telegram

Ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін, який нещодавно дістав поранення в ресторані в Донецьку під час святкування дня народження, заявив, що йому загрожує параліч.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС, Рогозін у Telegram

Пряма мова Рогозіна: "Я лежу, готуюся до операції, завтра вона повинна пройти. Осколок у шийному хребці. Залишати не можна через можливий параліч. І витягувати теж проблема. Думають (як витягти осколок)".

Реклама:

Деталі: У своєму Telegram Рогозін назвав нібито обстріл ресторану в Донецьку цілим "терактом" і заявив, що там постраждали "не тільки його бійці та бойові товариші", а й персонал готелю.

Він також заявив, що про кожного постраждалого йому нібито "доповідають двічі на добу – яка динаміка стану, чим і хто лікує, чи всього вистачає".

Рогозін також заявив, що "давно вважає себе донецьким" і що нібито він "брав участь у боях за звільнення Донбасу".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 21 грудня ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоценко дістали поранення в окупованому Донецьку нібито після обстрілу з боку України. 
  • Тоді росЗМІ повідомили, що Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.
  • Пізніше сам Рогозін заявив, що металевий осколок розміром 3×4 мм увійшов вище правої лопатки. Про інші поранення він не повідомляв.
  • Пізніше повідомлялося, що лікарі не зможуть дістати осколок снаряда із тіла ексглави Роскосмосу Рогозіна.

Теми: РосіяДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: