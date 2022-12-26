Рогозін заявив, що йому загрожує параліч – росЗМІ

Ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін, який нещодавно дістав поранення в ресторані в Донецьку під час святкування дня народження, заявив, що йому загрожує параліч.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС, Рогозін у Telegram

Пряма мова Рогозіна: "Я лежу, готуюся до операції, завтра вона повинна пройти. Осколок у шийному хребці. Залишати не можна через можливий параліч. І витягувати теж проблема. Думають (як витягти осколок)".

Деталі: У своєму Telegram Рогозін назвав нібито обстріл ресторану в Донецьку цілим "терактом" і заявив, що там постраждали "не тільки його бійці та бойові товариші", а й персонал готелю.

Він також заявив, що про кожного постраждалого йому нібито "доповідають двічі на добу – яка динаміка стану, чим і хто лікує, чи всього вистачає".

Рогозін також заявив, що "давно вважає себе донецьким" і що нібито він "брав участь у боях за звільнення Донбасу".

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