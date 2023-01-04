До в'язниці відправили агентів РФ, які шпигували за HIMARS та енергооб’єктами
Суд відправив до в'язниці чотирьох російських шпигунів, які збирали дані про HIMARS та енергетичні об’єкти на Донеччині.
Джерело: Служба безпеки України у Telegram
Деталі: За інформацією СБУ, насамперед агентів цікавили місця базування та переміщення українських військ на Бахмутському і Краматорському напрямках.
Крім цього, зловмисники інформували Росію про технічний стан енергогенеруючих об’єктів, по яких російські окупанти здійснювали ракетні удари.
Злочинців затримали у ході спецоперації СБУ на території Донеччини у попередні місяці.
Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання від 6 до 8 років позбавлення волі.
Серед засуджених – ворожий інформатор, який намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.
Ще однією зловмисницею є колишня електромонтерка з Добропілля, яка передавала російським загарбникам інформацію про відновлення електропостачання в районі. Комунікацію з агресором підтримувала через свою знайому з тимчасово захопленої території регіону.
Отримані відомості потрібні були окупантам для підготовки повторних обстрілів критичної інфраструктури.
Суд визнав зловмисників винними за:
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.