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До в'язниці відправили агентів РФ, які шпигували за HIMARS та енергооб’єктами

Євген КізіловСереда, 4 січня 2023, 13:25
До в'язниці відправили агентів РФ, які шпигували за HIMARS та енергооб’єктами
Getty Images

Суд відправив до в'язниці чотирьох російських шпигунів, які збирали дані про HIMARS та енергетичні об’єкти на Донеччині.

Джерело: Служба безпеки України у Telegram

Деталі: За інформацією СБУ, насамперед агентів цікавили місця базування та переміщення українських військ на Бахмутському і Краматорському напрямках.

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Крім цього, зловмисники інформували Росію про технічний стан енергогенеруючих об’єктів, по яких російські окупанти здійснювали ракетні удари.

Злочинців затримали у ході спецоперації СБУ на території Донеччини у попередні місяці.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання від 6 до 8 років позбавлення волі.

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Серед засуджених – ворожий інформатор, який намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Ще однією зловмисницею є колишня електромонтерка з Добропілля, яка передавала російським загарбникам інформацію про відновлення електропостачання в районі. Комунікацію з агресором підтримувала через свою знайому з тимчасово захопленої території регіону.

Отримані відомості потрібні були окупантам для підготовки повторних обстрілів критичної інфраструктури.

Суд визнав зловмисників винними за:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Теми: шпигунствоРосіяHIMARSенергетика
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