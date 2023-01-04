У ЗСУ заявили, що будуть збивати "Шахеди" з усього, що є, хоч це і дорого

У Повітряних силах Збройних сил України вважають недоречними закиди про те, що українські захисники збивають російські дрони іранського виробництва значно дорожчими за них ракетами до західних систем протиповітряної оборони, адже йдеться про життя людей та збереження об'єктів життєзабезпечення.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Якщо є загроза життю – ви, мабуть, все витратите, щоб зберегти своє життя. Тут некоректно порівнювати. Я бачив це у західній пресі, не вперше вже. Мені інколи здається, що в деяких газетах є колонка для російських пропагандистів, щоб вони там висловлювали свою думку. Це і в США, і в Європі є ЗМІ, які публікують інколи речі, які несуть у собі протиріччя.

Зрозуміло, що ракети, які використовуються сьогодні, і NASAMS, IRIS-T, – це дорогі ракети. Patriot (яких очікує Україна – ред) – взагалі до 4 мільйонів ракета.

Чи будемо ми їх застосовувати, чи будемо піднімати винищувальну авіацію, щоб збивати "Шахеди"? Це надзвичайно дорого. Будемо".

Деталі: Так речник Повітряних сил ЗСУ відреагував, зокрема, на статтю видання The New York Times про те, що Україна збиває дешеві дрони дорогими ракетами.

Ігнат зазначив, що Ізраїль також збиває дешеві ракети й снаряди, які по ньому запускають, значно дорожчими за них пострілами ППО.

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Для України йдеться про життя, про збереження критичної інфраструктури та об'єктів, у які може влучити дрон-камікадзе, наголосив він.

Пряма мова: "Шахед" – це до 40 кілограмів вибухової речовини. Якщо вона потрапляє в об'єкт критичної інфраструктури, у саме серце – виникає пожежа, гинуть люди. Давайте рахувати, скільки збитків може завдати дрон і скільки коштує тоді зенітна ракета, по якій випускають (ракети до західних сил ППО – ред.). Це зовсім некоректне порівняння".

Цьому передувало: 1 січня Юрій Ігнат розповів, що в новорічну ніч українські військові "ледь встигали перезаряджати" NASAMS, "як з артилерії ними лупили".

Пізніше "The New York Times" написало, що через нічні атаки РФ українці стали випускати по дронах дорогі ракети NASAMS, тоді як раніше використовували зенітні установки і стрілецьку зброю для збивання деяких безпілотників.