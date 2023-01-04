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"Батьківщина" і "Слуга народу" опублікували заяви щодо мандатів ОПЗЖ

Олександр ШумілінСереда, 4 січня 2023, 18:58
Батьківщина і Слуга народу опублікували заяви щодо мандатів ОПЗЖ
Фото ілюстративне

Партії "Батьківщина" і "Слуга народу" хочуть позбавити нардепів від забороненої партії ОПЗЖ мандатів у конституційний спосіб, щоб ті не змогли оскаржити рішення через суд.

Джерело: повідомлення Юлії Тимошенко, речниці партії "Слуга народу" Юлії Палійчук

Деталі: Заяви обох політсил зводяться до того, що вони виступають виключно за правові і конституційні способи боротьби проти заборонених партій. Наразі згідно до Конституції немає достатніх підстав для позбавлення нардепів ОПЗЖ мандатів.

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Пряма мова Тимошенко: "Партія "Батьківщина" була й залишається головним опонентом проросійської "Партії регіонів", яка потім сховалася за назвою ОПЗЖ…

"Батьківщина" виступає за позбавлення мандатів народних депутатів від ОПЗЖ (читай "Партії регіонів") у будь-який конституційний спосіб

Фракція "Батьківщина" підтримає будь-який конституційний законопроєкт, покликаний відновити справедливість та реалізувати запит суспільства на очищення влади від колаборантів". 

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Дослівно заява "Слуги народу": "Фракція політичної партії "Слуга Народу" послідовно виступає за притягнення до юридичної та політичної відповідальності усіх проросійських політиків, які причетні до розпалювання війни, розповсюдження ворожої пропаганди, колабораціонізму та підтримки держави-агресора…

Навіть у час жорстоких боїв і терористичних атак на мирні міста, Україна залишається правовою державою і діє відповідно до взятих на себе міжнародно-правових зобов’язань.

Ми підтримуємо і будемо підтримувати усі законні та конституційні методи позбавлення залишків політичного впливу усіх представників проросійських сил. Але ми не готові підтримувати волюнтаристські та юридично нікчемні ініціативи, які лише підігрують проросійським силам, залишаючи їм шанс на юридичне оскарження і політичну реабілітацію в майбутньому".

Що цьому передувало:  У відповіді на запит руху ЧЕСНО від депутата зі "Слуги народу" Олега Дунди йшлося про те, що майже сімдесят нардепів відмовились ставити свої підписи під зверненням до спікера Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій.

Серед тих, хто відмовилися - фракція "Батьківщина" майже у повному складі і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Теми: Верховна РадаОПЗЖ
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