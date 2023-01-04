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РФ готується до загострення в лютому, а Козак зустрічається з європейцями і просить про "Мінськ-3" – Данілов

Альона Мазуренко Середа, 4 січня 2023, 21:58
РФ готується до загострення в лютому, а Козак зустрічається з європейцями і просить про Мінськ-3 – Данілов
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, ФОТО ОП

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія готується до загострення ситуації в лютому, а заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак проводить зустрічі з європейцями і схиляє до підписання нібито мирних угод а-ля "Мінськ-3".

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону "Суспільного"

Пряма мова: "Лютий для них буде вирішальний. Тому що дати для них (важливі – ред.), річниця, тощо. Вони готуються до загострення.

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Зараз людина на прізвище Козак (заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак -ред.) активізувалася. Проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод а-ля "Мінськ-3".

Звичайно, ми на це не підемо. Багато є маркерів, які дають нам привід говорити про те, що у лютому вони можуть мати ще одну спробу для того, щоб вирішити це питання.

У другій половині лютого Мюнхенська безпекова конференція буде відбуватися, 23-24 лютого події в Нью-Йорку. Червоний хрест зараз почав дуже турбуватися, а чим же ми вбиваємо росіян. Багато маркерів, які вказують, що у лютому може бути певне загострення".

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Деталі: Данілов вважає, що мобілізація в Росії буде з великою ймовірністю, але РФ "це не допоможе, хоч для України це і буде певний виклик".

За його словами, Україна готується до будь-якого розвитку подій.

Зокрема, 2-3 рази на тиждень відбувається засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Також він прокоментував слова очільника розвідки про український "наступ навесні".

Пряма мова: "Ми здійснюємо наступ щодня. Наступи бувають різні. І що мав на увазі Кирило Буданов (сказав про великий наступ навесні - ред.), він як розвідник дав інтригу.

Де це буде наступ, в якій точці світу він буде починатися, давайте побачимо. Це буде обов'язково. Це буде цікаво. Наш ворог не буде очікувати.

Вони розглядають мапу нашої країни як для наступу на цих терористів. Ми цих щурів будемо ганяти по всій планеті, вони ніде від нас не сховаються".

Данілов впевнений, що Україна буде мати потужну зброю: "Рано чи пізно у нас будуть потужні танки, зовсім інші літаки — і це буде вже найближчим часом".

Теми: ДаніловЄСРосіявійна
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