"Різдвяне перемир’я" по-російськи: снаряд РФ убив цілу родину на Херсонщині

Російські війська обстріляли місто Берислав Херсонської області, внаслідок влучання снаряда в житловий будинок загинув 12-річний хлопчик і його батьки.

Джерело: заступник голова Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина.

В цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син?

Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі...".

Деталі: Тимошенко висловив співчуття рідним і близьким. Голова ОВА Ярослав Янушкевич не повідомляє інших деталей. У своєму телеграм-каналі він лише перепостив повідомлення заступника голови ОП.

Нагадаємо: 5 січня глава "Російської православної церкви" патріарх Кирил, який відкрито схвалив війну РФ проти України, раптом заявив, що нібито закликає до "різдвяного перемир'я".

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що запропоноване Кирилом "різдвяне перемир'я" є цинічною пасткою.