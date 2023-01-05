Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Різдвяне перемир’я" по-російськи: снаряд РФ убив цілу родину на Херсонщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 січня 2023, 14:56
ілюстративне фото

Російські війська обстріляли місто Берислав Херсонської області, внаслідок влучання снаряда в житловий будинок загинув 12-річний хлопчик і його батьки.

Джерело: заступник голова Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина.

В цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син?

Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі...".

Деталі: Тимошенко висловив співчуття рідним і близьким. Голова ОВА Ярослав Янушкевич не повідомляє інших деталей. У своєму телеграм-каналі він лише перепостив повідомлення заступника голови ОП.

Нагадаємо: 5 січня глава "Російської православної церкви" патріарх Кирил, який відкрито схвалив війну РФ проти України, раптом заявив, що нібито закликає до "різдвяного перемир'я".

ВІДЕО ДНЯ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що запропоноване Кирилом "різдвяне перемир'я" є цинічною пасткою.

Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Ткаченко розкрив деталі отримання дозволу ПЦУ на різдвяну службу в Лаврі

Міноборони РФ запевняє, що припинило вогонь

документ, доповнено Служба Епіфанія в Лаврі буде – заповідник уклав договір з ПЦУ

фотоЛукашенко навідався до військ РФ у Білорусі: "Спільну справу робимо"

відео УПЦ МП заявила, що Епіфаній не має дозволу на службу в Лаврі, і показала відео

Кулеба: Час табу щодо зброї минув, хороших новин буде ще більше

Усі новини...
Херсонська область
Окупанти гатять по Херсонщині з артилерії, РСЗВ, танків, 3 поранених – ОВА
Росіяни підірвали електростанцію під час відступу з Берислава – Резніков
На Херсонщині авто наїхало на російську вибухівку: 2 загиблих
Останні новини
15:09
Абрамович за три тижні до війни переписав на своїх дітей мільярдні трасти – ЗМІ
15:05
фотоУ Дніпрі знесли пам’ятник Ломоносову
14:58
фотоСБУ ідентифікувала російських ОМОНівців, які катували українців на Запоріжжі
14:55
Приватбанк запускає пільгові кредити для бізнесу на купівлю генераторів та старлінків
14:49
оновлено від 12:49Повітряна тривога по всій Україні тривала майже 2 годни, в небі були російські винищувачі
14:40
Новорічні віншування: добірка традиційних вітань з новорічними святами та Різдвом
14:27
інфографіка Українці не вірять, що між політичним та військовим керівництвом є конфлікт – КМІС
14:25
На Закарпатті прикордонники врятували ухилянта, який намагався переплисти Тису
14:19
Жеваго досі перебуває під вартою - джерело
14:17
Додому на свята: що можна ввозити в Україну через "червоний" і "зелений" митні коридори
Усі новини...