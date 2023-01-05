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"Різдвяне перемир’я" по-російськи: снаряд РФ убив цілу родину на Херсонщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 січня 2023, 13:56
Різдвяне перемир’я по-російськи: снаряд РФ убив цілу родину на Херсонщині
ілюстративне фото

Російські війська обстріляли місто Берислав Херсонської області, внаслідок влучання снаряда в житловий будинок загинув 12-річний хлопчик і його батьки.

Джерело: заступник голова Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина.

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В цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син?

Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі...".

Деталі: Тимошенко висловив співчуття рідним і близьким. Голова ОВА Ярослав Янушкевич не повідомляє інших деталей. У своєму телеграм-каналі він лише перепостив повідомлення заступника голови ОП.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 5 січня глава "Російської православної церкви" патріарх Кирил, який відкрито схвалив війну РФ проти України, раптом заявив, що нібито закликає до "різдвяного перемир'я".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що запропоноване Кирилом "різдвяне перемир'я" є цинічною пасткою.

Теми: Херсонська областьвійна
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