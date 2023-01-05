У Зеленського відреагували на "різдвяне перемир'я" Кирила

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що запропоноване главою "Російської православної церкви" патріархом Кирилом "різдвяне перемир'я" є цинічною пасткою.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Заява РПЦ про "різдвяне перемир’я" – цинічна пастка й елемент пропаганди".

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Деталі: За його словами, РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як "пропагандист війни".

Він нагадав, що РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації Росії.

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