У Зеленського відреагували на "різдвяне перемир'я" Кирила

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що запропоноване главою "Російської православної церкви" патріархом Кирилом "різдвяне перемир'я" є цинічною пасткою.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Заява РПЦ про "різдвяне перемир’я" – цинічна пастка й елемент пропаганди".

Деталі: За його словами, РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як "пропагандист війни".

Він нагадав, що РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації Росії.

Передісторія:

5 січня глава "Російської православної церкви" патріарх Кирил, який відкрито схвалив війну РФ проти України, раптом заявив, що нібито закликає до "різдвяного перемир'я".

Раніше Кирил заявляв, що окупанти в Україні захищають Росію, і ними "керує внутрішнє моральне почуття, засноване на православній вірі".

Також Кирил виступив із промовою в храмі збройних сил РФ, розхвалюючи молодих росіян, які стають до лав армії і йдуть вбивати українців.

Водночас Збройні сили України не збираються припиняти вогонь для святкування чого-небудь доти, доки Росія не виведе свої війська за межі суверенної території України.