Патріарх війни Кирил раптом закликав до "різдвяного перемир'я"

Глава "Російської православної церкви" патріарх Кирил, який відкрито схвалив війну РФ проти України, раптом заявив, що нібито закликає до "різдвяного перемир'я".

Джерело: його заява на сайті РПЦ

Пряма мова: "Я, Кирил, Патріарх Московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених до "міжусобного конфлікту", із закликом припинити вогонь і встановити Різдвяне перемир'я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби в Різдвяний Святвечір і в день Різдва Христового".

Нагадаємо: Раніше Кирил заявляв, що окупанти в Україні захищають Росію, і ними "керує внутрішнє моральне почуття, засноване на православній вірі".

Також Кирил виступив із промовою в храмі збройних сил РФ, розхвалюючи молодих росіян, які стають до лав армії і йдуть вбивати українців.

Водночас Збройні сили України не збираються припиняти вогонь для святкування чого-небудь доти, доки Росія не виведе свої війська за межі суверенної території України.