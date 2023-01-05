Білорусь отримала від РФ ще три десятки БТРів

Білоруська армія отримала від Росії ще 34 одиниці бронетехніки, яку відправили у район Бреста.

Джерело: моніторингова група "Білорускі Гаюн", Міноборони Білорусі

Деталі: У РБ прибула чергова партія нових БТР-82A. Крім БТР-82А, з РФ прибули БТР-80К (командирський варіант БТР-80, зі збереженням озброєння і додатковим зв'язковим і штабним обладнанням), броньовані медичні і ремонтно-евакуаційні машини на базі БТР-80.

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Ешелон із 34 одиницями техніки (що відповідає батальйонному комплекту) вдень прямував у бік Бреста.

Аналітики припускають, що нові БТР-82А надійдуть на озброєння 38 десантно-штурмової бригади.

Дослівно: "Варто зазначити, що на озброєння одного з батальйонів 38 одшбр тільки 2019 року надійшли БТР-70МБ1 (білоруська модернізація БТР-70). Також у бригаді експлуатуються БТР-80. Пізніше інформацію про передачу техніки підтвердило і МО РБ: БТР-82А мають замінити в 38 одшбр БТР-80.

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Зазначимо, що це вже третій батальйонний комплект БТР-82А у ЗС РБ…

Таким чином, переведення на БТР-82А (з БМП-2 і БТР-80 відповідно) торкнулося вже не тільки механізованих, а й підрозділів сил спеціальних операцій".

Що цьому передувало: