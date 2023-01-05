Донецький гауляйтер Пушилін заперечив "перемир'я" від Путіна

Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що президент РФ Володимир Путін запровадив "різдвяне перемир’я" для православних людей.

Джерело: повідомлення Пушиліна

Пряма мова: "Про рішення президента. Ні про яке перемир'я і мови бути не може! Рішення нашого президента як людини православної стосується якраз православних людей, яким важливо сходити до церкви, відстояти службу на свято Різдва Христового.

Керівництво решти України зі зрозумілих причин ми не вважаємо православними. Тому. Рішення стосується припинення ініціативного вогню або наступальних дій з нашого боку".

Деталі: Пушилін заявив, що бойовики і військові РФ будуть "відповідати на провокації противника".

Що цьому передувало:

Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україна не буде вести жодних перемовин із Росією щодо так званого різдвяного припинення вогню.