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Донецький гауляйтер Пушилін заперечив "перемир'я" від Путіна

"Українська правда"Четвер, 5 січня 2023, 19:50
Донецький гауляйтер Пушилін заперечив перемир'я від Путіна
Фото: російська РБК

Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що президент РФ Володимир Путін запровадив "різдвяне перемир’я" для православних людей.

Джерело: повідомлення Пушиліна

Пряма мова: "Про рішення президента. Ні про яке перемир'я і мови бути не може! Рішення нашого президента як людини православної стосується якраз православних людей, яким важливо сходити до церкви, відстояти службу на свято Різдва Христового.

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Керівництво решти України зі зрозумілих причин ми не вважаємо православними. Тому. Рішення стосується припинення ініціативного вогню або наступальних дій з нашого боку". 

Деталі: Пушилін заявив, що бойовики і військові РФ будуть "відповідати на провокації противника".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україна не буде вести жодних перемовин із Росією щодо так званого різдвяного припинення вогню.

Теми: ПутінДонбасвійна
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