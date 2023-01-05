Донецький гауляйтер Пушилін заперечив "перемир'я" від Путіна

Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що президент РФ Володимир Путін запровадив "різдвяне перемир’я" для православних людей.

Джерело: повідомлення Пушиліна

Пряма мова: "Про рішення президента. Ні про яке перемир'я і мови бути не може! Рішення нашого президента як людини православної стосується якраз православних людей, яким важливо сходити до церкви, відстояти службу на свято Різдва Христового.

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Керівництво решти України зі зрозумілих причин ми не вважаємо православними. Тому. Рішення стосується припинення ініціативного вогню або наступальних дій з нашого боку".

Деталі: Пушилін заявив, що бойовики і військові РФ будуть "відповідати на провокації противника".

Що цьому передувало:

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