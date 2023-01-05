Донецький гауляйтер Пушилін заперечив "перемир'я" від Путіна
Четвер, 5 січня 2023, 19:50
Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що президент РФ Володимир Путін запровадив "різдвяне перемир’я" для православних людей.
Джерело: повідомлення Пушиліна
Пряма мова: "Про рішення президента. Ні про яке перемир'я і мови бути не може! Рішення нашого президента як людини православної стосується якраз православних людей, яким важливо сходити до церкви, відстояти службу на свято Різдва Христового.
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Керівництво решти України зі зрозумілих причин ми не вважаємо православними. Тому. Рішення стосується припинення ініціативного вогню або наступальних дій з нашого боку".
Деталі: Пушилін заявив, що бойовики і військові РФ будуть "відповідати на провокації противника".
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.
- Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україна не буде вести жодних перемовин із Росією щодо так званого різдвяного припинення вогню.