Данілов про російське "перемир'я": забирайте свій мотлох, ніяких перемовин

Україна не буде вести жодних перемовин із Росією щодо так званого різдвяного припинення вогню.

Джерело: повідомлення секретаря РНБО Олексія Данілова, його коментар в ефірі марафону

Пряма мова: "А кому вони (Росія – ред.) це перемир’я пропонують? Є доволі просте рішення – забирають свої валізи, забирають свій мотлох і відправляються на Росію. Ніяких перемовин ми з ними вести про якісь перемир’я не будемо. До нас це не має ніякого стосунку".

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Яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) January 5, 2023

Що цьому передувало: Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.

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