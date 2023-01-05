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Данілов про російське "перемир'я": забирайте свій мотлох, ніяких перемовин

Олександр ШумілінЧетвер, 5 січня 2023, 19:47
Фото: УП

Україна не буде вести жодних перемовин із Росією щодо так званого різдвяного припинення вогню.

Джерело: повідомлення секретаря РНБО Олексія Данілова, його коментар в ефірі марафону

Пряма мова: "А кому вони (Росія – ред.) це перемир’я пропонують? Є доволі просте рішення – забирають свої валізи, забирають свій мотлох і відправляються на Росію. Ніяких перемовин ми з ними вести про якісь перемир’я не будемо. До нас це не має ніякого стосунку".  

Що цьому передувало: Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що "тимчасове перемир’я" може початися тоді, коли російський агресор покине територію України.

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Теми: ДаніловРосія
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