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Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 6 січня 2023, 01:58
Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут – ЗМІ
Євгеній Пригожин, Фото: ТАСС

Керівнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину потрібен Бахмут через родовища в районі міста.

Джерело: Reuters із посиланням на представника Білого дому

Деталі: Сполучені Штати вважають, що Пригожин "зацікавлений в отриманні контролю над сіллю і гіпсом з шахт поблизу утримуваного Україною міста Бахмут".

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Є ознаки того, що "одержимістю" Росії і Пригожина Бахмутом керують фінансові мотиви, додав чиновник.

Раніше Сполучені Штати звинувачували російських найманців у використанні природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших країнах для фінансування війни Москви в Україні.

Нагадаємо: Пригожин відпустив на волю першу партію злочинців, які були набрані для війни в Україні з місць ув'язнення, з них також зняті всі судимості.

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Теми: БахмутвійнаРосіяВагнер
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