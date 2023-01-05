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РосЗМІ: Пригожин відпустив на волю групу злочинців, які воювали в Україні – зняли всі судимості

Станіслав ПогоріловЧетвер, 5 січня 2023, 08:53
РосЗМІ: Пригожин відпустив на волю групу злочинців, які воювали в Україні – зняли всі судимості
Євген Пригожин, скриншот

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин відпустив на волю першу партію злочинців, які були набрані для війни в Україні з місць ув'язнення, з них також зняті всі судимості.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі: Російські пропагандисти виклали відповідне відео, де Пригожин спілкується зі злочинцями. За його словами, суспільство повинно ставитись до них "з повагою".

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Пригожин стверджує, що багатьом з тих, хто сидів у таборах, залишались до виходу на волю лічені дні, вони пішли на загарбницьку війну, бо "просто Батьківщину хотілося захищати".

Наостанок Пригожин дав рекомендації злочинцям. "Багато не бухаєте, наркотики не вживаєте, баб не ґвалтуєте", - підсумував він.

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"Оркестр" вбивць. Хто воює проти України в ПВК "Вагнер"

Передісторія:

  • 4 липня 2022 року "Важные истории" повідомили, що в колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в "добровольці" для поїздки на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера".
  • 20 липня 2022 року видання писало, що ПВК "Вагнера" проводила набір на службу серед російських в’язнів у півтора десятках колоній Росії.
  • Пізніше зявилася інформація, що майже всі ув'язнені двох російських колоній, завербовані ПВК "Вагнера" на війну в Україні, загинули.
  • У вересні минулого року Пригожин, коментуючи повідомлення про вербування ув'язнених для участі у війні в Україні, запропонував незгодних із таким вербуванням відправити на війну своїх дітей.
  • Також в мережі з’явилося відео, на якому Пригожин особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні. 
  • Повідомлялося, що вербування зеків у колоніях Сибіру і Далекого Сходу тільки посилилося – лише в листопаді 2022 року ПВК "мобілізувала" на війну засуджених щонайменше із шести регіонів за Уралом: із кожної колонії забирали 150 - 200 осіб.

Теми: війнаУкраїнаРосіяВагнер
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