РосЗМІ: Пригожин відпустив на волю групу злочинців, які воювали в Україні – зняли всі судимості

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин відпустив на волю першу партію злочинців, які були набрані для війни в Україні з місць ув'язнення, з них також зняті всі судимості.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі: Російські пропагандисти виклали відповідне відео, де Пригожин спілкується зі злочинцями. За його словами, суспільство повинно ставитись до них "з повагою".

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Пригожин стверджує, що багатьом з тих, хто сидів у таборах, залишались до виходу на волю лічені дні, вони пішли на загарбницьку війну, бо "просто Батьківщину хотілося захищати".

Наостанок Пригожин дав рекомендації злочинцям. "Багато не бухаєте, наркотики не вживаєте, баб не ґвалтуєте", - підсумував він.

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