ISW назвав цілі Путіна в оголошенні різдвяного перемир’я

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що президент Росії оголошенням різдвяного перемир’я хоче зашкодити репутації України і перехопити ініціативу на полі бою.

Джерело: ISW

Деталі: Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що російські війська проведуть 36-годинне перемир'я з 6 на 7 січня у зв'язку зі святкуванням Різдва Христового, на думку військових аналітиків, швидше за все, є інформаційною операцією, яка має на меті завдати шкоди репутації України.

Путін міг прагнути забезпечити 36-годинну паузу для російських військ, щоб надати їм можливість відпочити, відновити сили і переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критично важливих ділянках фронту.

У ISW зазначають, що така пауза принесе непропорційну користь російським військам і почне позбавляти Україну ініціативи.

Обґрунтування Путіним припинення вогню на релігійних підставах додатково підсилює ще одну російську інформаційну операцію, яка представить Україну як таку, що придушує релігійні групи, і позиціонує Путіна як "справжнього захисника християнської віри".

Провійськовий інформаційний простір російських військових блогерів відреагував на оголошення про припинення вогню з різким невдоволенням.

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Путін підтвердив свої максималістські цілі в Україні під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 5 січня.

Використання режиму припинення вогню в якості інформаційної операції в поєднанні з продовженням пропаганди Путіним максималістських цілей в Україні, як і раніше, свідчить про відсутність у Путіна бажання вести реальні переговори з Україною.

Фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що полонені, які були добровольцями групи "Вагнера" в Україні, отримали помилування.

Аналітики припускають, що це є його спробую збільшити свій вплив і політичну силу.

Основні висновки ISW за аналізом бойових дій в Україні 5 січня: