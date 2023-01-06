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Повітряна тривога по всій Україні тривала 2 години: загроза від винищувачів

Ірина БалачукП'ятниця, 6 січня 2023, 13:49
Повітряна тривога по всій Україні тривала 2 години: загроза від винищувачів
Скриншот з alerts.in.ua

О 12:47 по всій території України оголосили повітряну тривогу, в цей час у Білорусі підняли в повітря літак дальнього радіолокаційного стеження та винищувачі. О 14:38 тривоги почали скасовувати. 

Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн в Telegram

Деталі: Спочатку, о 12:45 сирени почали лунати у Києві та в Полтавській області.

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За кілька хв тривога поширилася уже на всю територію країни.

Звук сирен означає загрозу ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Беларускі Гаюн повідомляє про підняття в Білорусі в повітря винищувачів і літака дальнього радіолокаційного стеження.

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Зокрема, о 12:03 у Барановичах злетів винищувач, о 12:16 у Мачулищах злетів літак дальнього радіолокаційного стеження А-50У ПКС РФ з реєстр. номером RF-50608, а в Барановичах у цей самий час ще один винищувач.

Також о 12:40 у Мачулищах підняли в небо МіГ-31К ПКС РФ з реєстр. номером RF-92215, який може нести ракети "Кинджал".

Оновлено: О 14:38 тривоги почали скасовувати. 

Беларускі Гаюн сообщил, что в Беларуси сели самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ и истребители.

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Теми: повітряна тривогаУкраїнавійнаБілорусь
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