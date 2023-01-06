Повітряна тривога по всій Україні тривала 2 години: загроза від винищувачів
О 12:47 по всій території України оголосили повітряну тривогу, в цей час у Білорусі підняли в повітря літак дальнього радіолокаційного стеження та винищувачі. О 14:38 тривоги почали скасовувати.
Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн в Telegram
Деталі: Спочатку, о 12:45 сирени почали лунати у Києві та в Полтавській області.
За кілька хв тривога поширилася уже на всю територію країни.
Звук сирен означає загрозу ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.
Беларускі Гаюн повідомляє про підняття в Білорусі в повітря винищувачів і літака дальнього радіолокаційного стеження.
Зокрема, о 12:03 у Барановичах злетів винищувач, о 12:16 у Мачулищах злетів літак дальнього радіолокаційного стеження А-50У ПКС РФ з реєстр. номером RF-50608, а в Барановичах у цей самий час ще один винищувач.
Також о 12:40 у Мачулищах підняли в небо МіГ-31К ПКС РФ з реєстр. номером RF-92215, який може нести ракети "Кинджал".
Оновлено: О 14:38 тривоги почали скасовувати.
Беларускі Гаюн сообщил, что в Беларуси сели самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ и истребители.
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