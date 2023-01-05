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Зеленський: Путін хоче використати Різдво як прикриття, щоб зупинити ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 5 січня 2023, 22:27
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін використовує так зване "різдвяне перемир'я" для того, щоб хоч ненадовго зупинити просування Збройних сил України на сході.

Джерело: Зеленський у відеозверненні 

Пряма мова: "Зараз вони хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі і підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси і мобілізованих. Що це дасть? Тільки чергове збільшення рахунку втрат.

Усі у світі знають, як Кремль використовує перепочинок на війні, щоб продовжити війну з новою силою".

Деталі: Зеленський також повідомив, що обговорив з президентом Туреччини Реджеп Таїп Ердоганом динаміку ситуації в регіоні: "Про те, що хазяї Росії зараз у доволі розпачливому становищі через поразку окупантів на фронті й готові до різних маніпуляцій".

Передісторія: 

  • 5 січня президент Росії Володимир Путін оголосив, що доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву Путіна, наголосив, що "тимчасове перемир’я" може початися тоді, коли російський агресор покине територію України
  •  Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не буде вести жодних перемовин із Росією щодо так званого різдвяного припинення вогню.

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Теми: ЗеленськийПутінперемир’я
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