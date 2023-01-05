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Зеленський: Путін хоче використати Різдво як прикриття, щоб зупинити ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 5 січня 2023, 21:27
Зеленський: Путін хоче використати Різдво як прикриття, щоб зупинити ЗСУ
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін використовує так зване "різдвяне перемир'я" для того, щоб хоч ненадовго зупинити просування Збройних сил України на сході.

Джерело: Зеленський у відеозверненні 

Пряма мова: "Зараз вони хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі і підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси і мобілізованих. Що це дасть? Тільки чергове збільшення рахунку втрат.

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Усі у світі знають, як Кремль використовує перепочинок на війні, щоб продовжити війну з новою силою".

Деталі: Зеленський також повідомив, що обговорив з президентом Туреччини Реджеп Таїп Ердоганом динаміку ситуації в регіоні: "Про те, що хазяї Росії зараз у доволі розпачливому становищі через поразку окупантів на фронті й готові до різних маніпуляцій".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 січня президент Росії Володимир Путін оголосив, що доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву Путіна, наголосив, що "тимчасове перемир’я" може початися тоді, коли російський агресор покине територію України
  •  Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не буде вести жодних перемовин із Росією щодо так званого різдвяного припинення вогню.

Теми: ЗеленськийПутінперемир’я
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