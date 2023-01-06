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В РНБО зробили прогноз на 2023 рік: українські війська підуть у наступ

Євген КізіловП'ятниця, 6 січня 2023, 15:49
олексій данілов, Getty Images

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує початок "наступальної війни" для України у 2023 році.

Джерело: Данілов у Facebook

Деталі: За його словами, українській армії допоможе в цьому озброєння, отримане від західних союзників: БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, системи ППо Patriot "і багато чого іншого – менш публічного й зовсім непублічного".

Також, на думку Данілова, свою роль зіграє "ракетна і дронова програма України".

При цьому секретар РНБО нагадав, як західна зброя в руках українців змінювала хід війни на їхню користь до цього.

Пряма мова: "Повірити в Україну.

Як світ змінював своє ставлення до Української війни за Незалежність – від партизанського руху до Перемоги.

ВІДЕО ДНЯ

1. Січень 2022 року. Партизанська війна:

NLAW, Stinger, Javelin.

2. Червень 2022 року. Оборона-контрнаступальна війна:

HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідна гаубиця AHS Krab.

3. 2023 рік. Наступальна війна:

БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого – менш публічного й зовсім непублічного.

4. Четвертий етап. Війна справедливості та відплати.

P.S. Ракетна і дронова програма України…"

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Теми: РНБОвійнаДанілов
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