В РНБО зробили прогноз на 2023 рік: українські війська підуть у наступ
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує початок "наступальної війни" для України у 2023 році.
Джерело: Данілов у Facebook
Деталі: За його словами, українській армії допоможе в цьому озброєння, отримане від західних союзників: БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, системи ППо Patriot "і багато чого іншого – менш публічного й зовсім непублічного".
Також, на думку Данілова, свою роль зіграє "ракетна і дронова програма України".
При цьому секретар РНБО нагадав, як західна зброя в руках українців змінювала хід війни на їхню користь до цього.
Пряма мова: "Повірити в Україну.
Як світ змінював своє ставлення до Української війни за Незалежність – від партизанського руху до Перемоги.
1. Січень 2022 року. Партизанська війна:
NLAW, Stinger, Javelin.
2. Червень 2022 року. Оборона-контрнаступальна війна:
HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідна гаубиця AHS Krab.
3. 2023 рік. Наступальна війна:
БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого – менш публічного й зовсім непублічного.
4. Четвертий етап. Війна справедливості та відплати.
P.S. Ракетна і дронова програма України…"