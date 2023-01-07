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В Росії критикують Путіна за оголошене "перемир’я" – ISW

Ольга Глущенко Субота, 7 січня 2023, 05:11
Фото: Кремль

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що президента Росії Володимира Путіна піддали критиці за так зване різдвяне "перемир’я".

Джерело: ISW

Деталі: Російські офіційні особи та блогери практично не відреагували на оголошення США про надання Україні нової військової допомоги на суму понад 3,75 млрд доларів, що ще раз підкреслило, що Кремль та російський інформаційний простір вибірково висвітлюють західну військову допомогу як ескалацію.

Російські офіційні особи та блогери продовжували негативно реагувати на заяву президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню від 5 січня, оскільки 6 січня бойові дії в Україні продовжилися.

В інституті припускають, що оголошення про припинення вогню, ймовірно, і надалі слугуватиме точкою подразнення для осіб в інформаційному просторі, які підтримують взаємовигідні відносини з Путіним.

У той час як багато хто у російському інформаційному просторі різко критикував оголошення про припинення вогню, дехто використав заяву президента РФ, щоб продовжувати поширювати наратив про те, що Путін є захисником релігійних цінностей і моралі.

Відомі російські військові блогери продовжують використовувати свої платформи для пропаганди викорінення української культурної та етнічної ідентичності.

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В ISW зауважують: допоки Кремль продовжує надавати простір для таких заяв і жорстко цензурує висловлювання, які відхиляються від його власної інформаційної лінії, наміри, що стоять за путінською війною, залишаються зрозумілими.

Основні висновки аналітиків інституту про бойові дії в Україні станом на 6 січня:

  • Російські офіційні особи та блогери практично не відреагували на оголошення США про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі понад $3,75 млрд.
  • Вони ж продовжували негативно реагувати на заяву Президента РФ Володимира Путіна про припинення вогню від 5 січня, оскільки 6 січня бойові дії в Україні продовжилися.
  • Окремі жорстко налаштовані представники російського інформаційного простору скористалися заявою Путіна для просування наративу про те, що Путін є захисником релігійних цінностей.
  • Відомі російські військові блогери продовжують використовувати свої платформи для пропаганди викорінення української культурної та етнічної ідентичності.
  • Російські та українські війська продовжили наступальні операції в районі Кремінної та Сватового.
  • Російські джерела стверджують, що війська РФ досягли успіхів у Соледарі, в той час як російські наступальні операції продовжуються навколо Бахмута і в районі Авдіївки-Донецька.
  • Влада і військове керівництво РФ продовжують стикатися з негативною реакцією у відповідь на удар, завданий 31 грудня по російській базі в Макіївці Донецької області.
  • Російські війська та окупаційна влада продовжують цілеспрямовано переслідувати українських дітей з метою посилення соціального контролю на окупованих територіях.

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Теми: війнаРосіяПутінперемир’я
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