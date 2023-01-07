Палата представників США з 15 спроби обрала спікера

Республіканцю Кевіну Маккарті на 14 голосуванні не вистачило голосів, проте з 15 спроби його обрали спікером Палати представників США.

Джерело: AFP, ABC News, CNN

Деталі: ЗМІ зазначають, що очікувалося, що Маккарті, нарешті, отримає більшість голосів.

Реклама:

Проте спочатку він був заблокований невеликою групою прихильників жорсткої лінії, які вимагають поступок, зміни способу управління Палатою представників та пріоритетних або альтернативних законів.

Це перетворило боротьбу за посаду спікера в Палаті представників на одну з найтриваліших в історії. Наразі це найдовші вибори з 1859 року.

ABC пише, що конгресмену Маккарті цього разу забракло лише одного голосу для перемоги. Він отримав 216 голосів з 432 можливих.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: З 15 спроби Маккарті обрали спікером Палати представників. Загальна кількість голосів, відданих за Маккарті - 216 з 428 поданих.

Що передувало: У вівторок лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати пост спікера за підсумком трьох турів голосування.

У середу лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті знову не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати пост спікера.

Республіканська більшість у Палаті представників США в четвер перевершила 100-річний "антирекорд" своїх же однопартійців, проваливши 11 спроб обрання спікера. Голосування перенесли на п’ятницю.

Маккарті не зміг заручитись достатньою кількістю голосів ще у першому турі, що стало першим із 1923 року випадком, коли кандидата не було призначено з першої спроби.

Кевін Маккарті раніше стверджував, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, "безлімітний чек". Республіканці також раніше виступали за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву – це не означає її зменшення, та процедурно може її уповільнити.

Читайте також: 8 висновків про те, що зміниться для України через результати виборів до Конгресу США.

Помста Трампа: навіщо нова більшість у Конгресі США заблокувала вибори спікера