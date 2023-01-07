Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Палата представників США з 15 спроби обрала спікера

Ольга Глущенко Субота, 7 січня 2023, 06:36
Палата представників США з 15 спроби обрала спікера
ФОТО: GETTY IMAGES

Республіканцю Кевіну Маккарті на 14 голосуванні не вистачило голосів, проте з 15 спроби його обрали спікером Палати представників США.

Джерело: AFP, ABC News, CNN

Деталі: ЗМІ зазначають, що очікувалося, що Маккарті, нарешті, отримає більшість голосів.

Реклама:

Проте спочатку він був заблокований невеликою групою прихильників жорсткої лінії, які вимагають поступок, зміни способу управління Палатою представників та пріоритетних або альтернативних законів.

Це перетворило боротьбу за посаду спікера в Палаті представників на одну з найтриваліших в історії. Наразі це найдовші вибори з 1859 року.

ABC пише, що конгресмену Маккарті цього разу забракло лише одного голосу для перемоги. Він отримав 216 голосів з 432 можливих.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: З 15 спроби Маккарті обрали спікером Палати представників. Загальна кількість голосів, відданих за Маккарті - 216 з 428 поданих.

Що передувало: У вівторок лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати пост спікера за підсумком трьох турів голосування.

У середу лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті знову не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати пост спікера.

Республіканська більшість у Палаті представників США в четвер перевершила 100-річний "антирекорд" своїх же однопартійців, проваливши 11 спроб обрання спікера. Голосування перенесли на п’ятницю.

Маккарті не зміг заручитись достатньою кількістю голосів ще у першому турі, що стало першим із 1923 року випадком, коли кандидата не було призначено з першої спроби.

Кевін Маккарті раніше стверджував, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, "безлімітний чек". Республіканці також раніше виступали за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву – це не означає її зменшення, та процедурно може її уповільнити.

Читайте також: 8 висновків про те, що зміниться для України через результати виборів до Конгресу США.

Помста Трампа: навіщо нова більшість у Конгресі США заблокувала вибори спікера

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
Усі новини...
Реклама: