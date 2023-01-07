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Палата представників США з 15 спроби обрала спікера

Ольга Глущенко Субота, 7 січня 2023, 07:36
ФОТО: GETTY IMAGES

Республіканцю Кевіну Маккарті на 14 голосуванні не вистачило голосів, проте з 15 спроби його обрали спікером Палати представників США.

Джерело: AFP, ABC News, CNN

Деталі: ЗМІ зазначають, що очікувалося, що Маккарті, нарешті, отримає більшість голосів.

Проте спочатку він був заблокований невеликою групою прихильників жорсткої лінії, які вимагають поступок, зміни способу управління Палатою представників та пріоритетних або альтернативних законів.

Це перетворило боротьбу за посаду спікера в Палаті представників на одну з найтриваліших в історії. Наразі це найдовші вибори з 1859 року.

ABC пише, що конгресмену Маккарті цього разу забракло лише одного голосу для перемоги. Він отримав 216 голосів з 432 можливих.

Оновлено: З 15 спроби Маккарті обрали спікером Палати представників. Загальна кількість голосів, відданих за Маккарті - 216 з 428 поданих.

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Що передувало: У вівторок лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати пост спікера за підсумком трьох турів голосування.

У середу лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті знову не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати пост спікера.

Республіканська більшість у Палаті представників США в четвер перевершила 100-річний "антирекорд" своїх же однопартійців, проваливши 11 спроб обрання спікера. Голосування перенесли на п’ятницю.

Маккарті не зміг заручитись достатньою кількістю голосів ще у першому турі, що стало першим із 1923 року випадком, коли кандидата не було призначено з першої спроби.

Кевін Маккарті раніше стверджував, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, "безлімітний чек". Республіканці також раніше виступали за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву – це не означає її зменшення, та процедурно може її уповільнити.

Читайте також: 8 висновків про те, що зміниться для України через результати виборів до Конгресу США.

Помста Трампа: навіщо нова більшість у Конгресі США заблокувала вибори спікера

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Теми: США
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