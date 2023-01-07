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Зеленський: Ніхто більше не робитиме українське чужим у Лаврі

Катерина ТищенкоСубота, 7 січня 2023, 20:07
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав 7 січня історичним днем для духовної незалежності України й наголосив, що у Києво-Печерській Лаврі ніхто більше не робитиме українське чужим.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні, у цей день, який уже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу.

Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської Лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції.

Дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі".

Деталі: Зеленський наголосив, що українська незалежність має бути "міцною в усіх її елементах" і буде такою назавжди. "Ми з вами це забезпечуємо", - сказав він.

"І дуже важливо берегти й надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України й від здобуття історичної справедливості", - додав президент.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 5 січня міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування, а намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.
  • 7 січня митрополит ПЦУ Епіфаній вперше провів різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

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Теми: ЗеленськийПравославна Церква Україницерква
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