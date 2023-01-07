Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Ніхто більше не робитиме українське чужим у Лаврі

Катерина ТищенкоСубота, 7 січня 2023, 19:07
Зеленський: Ніхто більше не робитиме українське чужим у Лаврі
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав 7 січня історичним днем для духовної незалежності України й наголосив, що у Києво-Печерській Лаврі ніхто більше не робитиме українське чужим.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні, у цей день, який уже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу.

Реклама:

Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської Лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції.

Дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі".

Деталі: Зеленський наголосив, що українська незалежність має бути "міцною в усіх її елементах" і буде такою назавжди. "Ми з вами це забезпечуємо", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

"І дуже важливо берегти й надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України й від здобуття історичної справедливості", - додав президент.

Передісторія:

  • 5 січня міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування, а намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.
  • 7 січня митрополит ПЦУ Епіфаній вперше провів різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Теми: ЗеленськийПравославна Церква Україницерква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
Усі новини...
Реклама: