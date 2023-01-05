Собор та церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у держвласність
Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування, намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.
Джерело: міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко у Telegram
Пряма мова Ткаченка: "Щойно завершила роботу комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави. В комісію увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії "Міллер", УПЦ, МКІП.
Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Робота комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу".
Деталі: Ткаченко повідомив, що за підсумками роботи комісії був підписаний відповідний акт повернення культових споруд зі сторони УПЦ.
"Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати акт, це не є перешкодою для повернення державного майна", - підкреслив міністр.
Він додав, що українська святиня має служити всьому українському народові. "Цього принципу ми і будемо притримуватись в подальшому", - підкреслдив Ткаченко.
Передісторія:
- Наприкінці минулого року повідомлялось, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі Православної церкви України, водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснював, що мова не йде про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ.
- 4 січня пресслужба ПЦУ повідомила, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Чому це важливо:
- У 2022 році СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП у Києві та багатьох областях. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри.
- 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
- Також 1 грудня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації. Пізніше співрозмовники УП в команді президента повідомили, що РНБО ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.
- Вранці 2 грудня Служба безпеки України проводила обшуки у низці храмів та монастирів УПЦ МП у трьох областях.
- Солом’янський районний суд Києва відправив під особисте зобов'язання до 29 січня священника Києво-Печерської Лаври Захарія (Анатолій Войтенок), на богослужінні якого прославляли "русскій мір".