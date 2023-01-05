Собор та церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у держвласність

Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування, намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.

Джерело: міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко у Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Щойно завершила роботу комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави. В комісію увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії "Міллер", УПЦ, МКІП.

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Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Робота комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу".

Деталі: Ткаченко повідомив, що за підсумками роботи комісії був підписаний відповідний акт повернення культових споруд зі сторони УПЦ.

"Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати акт, це не є перешкодою для повернення державного майна", - підкреслив міністр.

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Він додав, що українська святиня має служити всьому українському народові. "Цього принципу ми і будемо притримуватись в подальшому", - підкреслдив Ткаченко.

Передісторія:

Наприкінці минулого року повідомлялось, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі Православної церкви України, водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснював, що мова не йде про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ.

4 січня пресслужба ПЦУ повідомила, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

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