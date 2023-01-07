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Епіфаній у Києво-Печерській Лаврі проводить Різдвяну службу

Роман ПетренкоСубота, 7 січня 2023, 09:16
скріншот

У Києво-Печерській Лаврі розпочинається богослужіння під проводом Блаженнішого митрополита та очільника ПЦУ Епіфанія.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Це перша різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври.

Раніше богослужіння тут проводила лише УПЦ московського патріархату.

На місці багато поліції, вірян до Лаври пропускають через металошукачі.

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Передісторія:

  • 2 грудня з повідомлення ПЦУ стало відомо, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі ПЦУ. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що мова не йде про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ.
  • 5 січня Ткаченко повідомив, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування, а намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.
  • УПЦ Московського патріархату заявила, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не має дозволу на анонсоване раніше проведення богослужіння у Лаврі 7 січня, а його намір є спробою "силового захоплення Успенського собору".
  • Різдвяна служба предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбудеться – Мінкульт дав дозвіл, а заповідник уклав відповідну угоду.

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Теми: ЕпіфанійКиїврелігіясвяткування
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