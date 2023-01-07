Епіфаній у Києво-Печерській Лаврі проводить Різдвяну службу

У Києво-Печерській Лаврі розпочинається богослужіння під проводом Блаженнішого митрополита та очільника ПЦУ Епіфанія.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Це перша різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври.

Реклама:

Раніше богослужіння тут проводила лише УПЦ московського патріархату.

На місці багато поліції, вірян до Лаври пропускають через металошукачі.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Митрополит Епіфаній: Я вірю в те, що служитиму у Лаврі

Передісторія: