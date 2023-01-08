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Ворог атакував ракетами міста на Донеччині – ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 8 січня 2023, 00:38
Ворог атакував ракетами міста на Донеччині – ОВА
наслідки обстрілів, фото з тг Кириленка

У ніч на 8 січня російські окупаційні війська здійснили 7 ракетних ударів по Краматорську і 2 по Костянтинівці.

Джерело: голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко

Деталі: У Краматорську постраждали будівлі освітного закладу і промислового об'єкту,  а також гаражний кооператив.

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У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих під час обстрілів немає.

Крім того, кількома годинами раніше під ворожим вогнем опинилися Курахове та селище Курахівка – пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

Нагадаємо, що о 23 за київським часом закінчилося путінське так зване "різдвяне перемир’я", під час якого ворог теж не припиняв обстрілів і бойових дій.

Що передувало: Росіяни завдали ударів по Харківщині, в Мерефі зафіксовано два прильоти, загинув чоловік.

Також ворог у суботу ввечері завдав ракетного удару по околицях Запоріжжя.

Теми: Донецька областьобстрілвійна
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