Під час "перемир’я" росіяни обстріляли на Запоріжжі місію ООН
Неділя, 8 січня 2023, 04:56
Незважаючи на так зване "різдвяне перемир’я", росіяни в суботу обстріляли у Запорізькій області місію ООН.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Сторона агресора, яка обіцяла не стріляти, обстрілювала навіть гуманітарну місію ООН, яка привезла в місто Оріхів гуманітарну допомогу".
Нагадаємо: Росіяни у суботу ввечері завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя.
Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.
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