Під час "перемир’я" росіяни обстріляли на Запоріжжі місію ООН

Незважаючи на так зване "різдвяне перемир’я", росіяни в суботу обстріляли у Запорізькій області місію ООН.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Сторона агресора, яка обіцяла не стріляти, обстрілювала навіть гуманітарну місію ООН, яка привезла в місто Оріхів гуманітарну допомогу".

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Нагадаємо: Росіяни у суботу ввечері завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя.

Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.