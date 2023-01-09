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У Соледарі відбуваються жорстокі бої, за добу було 22 бойові зіткнення – Череватий

Альона Мазуренко Понеділок, 9 січня 2023, 10:37
СКРИНШОТ DEEPSTATEMAP

За попередню добу ворог здійснив 106 обстрілів у Соледарі, у місті сталися 22 бойові зіткнення. 

Джерело: спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Там (у Соледарі - ред.) відбуваються жорстокі бої. 106 обстрілів на цьому напрямку здійснив ворог за добу, 22 бойові зіткнення відбулося. Безпосередньо вживаються заходи для того, щоб ворог не міг просунутися далі, завдаються системні удари з нашої сторони.

Вчора (8 січня - ред.) були виділені командирам, які там в Соледарі, додаткові сили і засоби.

Соледар на постійному контролі. Я думаю, що спільними зусиллями вдасться стабілізувати обстановку".

Деталі: За його словами, морозна погода дасть змогу використовувати важку техніку - танки, БМП, БТР - отже, будуть можливі контрнаступальні дії: "Яка сторона краще підготується, підготує свою техніку до зимового етапу експлуатації, підготує особовий склад, розробить кращі тактичні плани - та матиме перевагу".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Росіяни повідомляють про успіхи в цьому місці, при чому сам Соледар майже повністю зруйнований.
  • 7 січня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що Соледар не перебуває під контролем російських військ, там відбуваються важкі бої, але Збройні сили відбивають атаки окупантів.
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що, незважаючи на успіхи російських військ у Соледарі, загарбники все ще далекі від оперативного оточення Бахмута.

Читайте також: Місто солі. Як росіяни випалюють Соледар на Донеччині

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Теми: війнавійнаРосія
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