У Соледарі відбуваються жорстокі бої, за добу було 22 бойові зіткнення – Череватий
За попередню добу ворог здійснив 106 обстрілів у Соледарі, у місті сталися 22 бойові зіткнення.
Джерело: спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Там (у Соледарі - ред.) відбуваються жорстокі бої. 106 обстрілів на цьому напрямку здійснив ворог за добу, 22 бойові зіткнення відбулося. Безпосередньо вживаються заходи для того, щоб ворог не міг просунутися далі, завдаються системні удари з нашої сторони.
Вчора (8 січня - ред.) були виділені командирам, які там в Соледарі, додаткові сили і засоби.
Соледар на постійному контролі. Я думаю, що спільними зусиллями вдасться стабілізувати обстановку".
Деталі: За його словами, морозна погода дасть змогу використовувати важку техніку - танки, БМП, БТР - отже, будуть можливі контрнаступальні дії: "Яка сторона краще підготується, підготує свою техніку до зимового етапу експлуатації, підготує особовий склад, розробить кращі тактичні плани - та матиме перевагу".
Нагадаємо:
- Росіяни повідомляють про успіхи в цьому місці, при чому сам Соледар майже повністю зруйнований.
- 7 січня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що Соледар не перебуває під контролем російських військ, там відбуваються важкі бої, але Збройні сили відбивають атаки окупантів.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що, незважаючи на успіхи російських військ у Соледарі, загарбники все ще далекі від оперативного оточення Бахмута.
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