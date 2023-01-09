У Соледарі відбуваються жорстокі бої, за добу було 22 бойові зіткнення – Череватий

За попередню добу ворог здійснив 106 обстрілів у Соледарі, у місті сталися 22 бойові зіткнення.

Джерело: спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Там (у Соледарі - ред.) відбуваються жорстокі бої. 106 обстрілів на цьому напрямку здійснив ворог за добу, 22 бойові зіткнення відбулося. Безпосередньо вживаються заходи для того, щоб ворог не міг просунутися далі, завдаються системні удари з нашої сторони.

Вчора (8 січня - ред.) були виділені командирам, які там в Соледарі, додаткові сили і засоби.

Соледар на постійному контролі. Я думаю, що спільними зусиллями вдасться стабілізувати обстановку".

Деталі: За його словами, морозна погода дасть змогу використовувати важку техніку - танки, БМП, БТР - отже, будуть можливі контрнаступальні дії: "Яка сторона краще підготується, підготує свою техніку до зимового етапу експлуатації, підготує особовий склад, розробить кращі тактичні плани - та матиме перевагу".

Нагадаємо:

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Росіяни повідомляють про успіхи в цьому місці, при чому сам Соледар майже повністю зруйнований.

7 січня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що Соледар не перебуває під контролем російських військ, там відбуваються важкі бої, але Збройні сили відбивають атаки окупантів.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що, незважаючи на успіхи російських військ у Соледарі, загарбники все ще далекі від оперативного оточення Бахмута.

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