Російські війська далекі від оперативного оточення Бахмута – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що, незважаючи на успіхи російських військ у Соледарі, загарбники все ще далекі від оперативного оточення Бахмута.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті зазначають, що успіхи російських військ у Соледарі не свідчать про їхнє неминуче оточення Бахмута, всупереч заявам російських джерел.

Експерти наголошують, що, незважаючи на різні заяви і повідомлення, російські війська все ще далекі від оперативного оточення Бахмута.

Вони вказують, що для того, щоб ефективно перерізати українські наземні лінії зв’язку у Бахмуті, росіяни мали б встановити контроль над трасою Сіверськ-Бахмут (наразі 7 км на захід від найвіддаленішої точки підтвердженого наступу Росії в районі Соледару) і досягти автомагістралі Слов’янськ-Бахмут (13 км від найвіддаленішої точки підтвердженого російського наступу в районі Соледару) щонайменше.

"Враховуючи, що останнім часом темпи просування на цій ділянці складають максимум кілька сотень метрів на день, дуже малоймовірно, що російським силам вдасться скоординувати просування до цих опорних пунктів і перейти до оточення Бахмута", – ідеться в розвідці інституту.

Аналітики також прийшли до висновку, що Росія продовжує використовувати релігію як зброю для інформаційних операцій та дискредитації України.

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ISW в аналізі за 7 січня повідомляє, що російські війська продовжують виснажувати свій ракетний арсенал, але, ймовірно, зможуть і надалі загрожувати українській критичній інфраструктурі та цивільному населенню в найближчій перспективі.

В інституті вказують, що російське виробництво стратегічних ракет з початку вторгнення в Україну в порівнянні з довоєнними запасами російських військових свідчить, що Росія не мобілізувала свою військову промисловість для підтримки війни в Україні.

Експерти додають, що зазвичай країна збільшує виробництво ракет, ракетних та інших систем озброєнь і боєприпасів перед початком війни і переводить свою військову промисловість на воєнний лад після початку війни.

"Росія не зробила ні того, ні іншого", – зазначають у ISW.

На думку військових аналітиків, неспроможність Путіна мобілізувати російську промисловість для підтримки військових зусиль Росії в Україні може бути наслідком побоювань, що подальші економічні потрясіння призведуть до наростання невдоволення в Росії, оскільки західні режими санкцій наклали значні обмеження на російську військову промисловість.

Основні висновки військових експертів про війну в Україні станом на 7 січня: