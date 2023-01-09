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Ректора Почаївської семінарії УПЦ МП оштрафували за розпалювання ворожнечі

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 січня 2023, 10:54
Йов (Смакоуз). фото з Вікіпедії

Суд призначив 8,5 тисячі гривень штрафу за розпалювання релігійної ворожнечі ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП Йову Смакоузу.

Джерело: Захід.net з посиланням на вирок суду

Деталі: Підозру в цій справі священнослужитель отримав у грудні 2022 року. Тоді чоловік з анонімного акаунта поширив на сторінці в Facebook допис, яким зацікавилась Служба безпеки України.

У вироку немає цитат з цього допису, відомо лише, що лінгвістична експертиза встановила у ньому ознаки розпалювання релігійної ворожнечі. Зазначається, що Смакоуз співпрацював зі слідством та уклав угоду про винуватість, відтак отримав не суворе покарання.

Священнослужитель визнав себе винним та погодився на обумовлене сторонами покарання.

Засідання у цій справі відбулось 4 січня. Як йдеться у вироку Кременецького райсуду, суддя Наталія Шульгач затвердила угоду і визнала Смакоуза винним у порушенні ч.1 ст. 161 ККУ (розпалювання релігійної ворожнечі), призначивши йому 8,5 тис. грн штрафу.

Крім того, священник повинен заплатити 9 тисяч гривень за проведені експертизи. Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

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Довідково: Йову Смакоузу 58 років, він уродженець Почаєва. Тривалий час він керував парафіями УПЦ МП в Канаді, а в 2018 році його призначили ректором Почаївської духовної семінарії.

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Теми: УПЦ МПСБУсуд
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