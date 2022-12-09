Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ оголосила підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 грудня 2022, 09:42
СБУ оголосила підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП
Фото: СБУ

Служба безпеки оголосила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП, який займався антиукраїнською діяльністю.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що архієпископ поширював через соцмережі "дописи", якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.

Щоб "розганяти" деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у Facebook, а для підготовки своїх "публікацій" користувався наративами російських пропагандистів.

Крім того, під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала "тези" кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Що було раніше: 

  • 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
  • В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри. 
  • Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській та інших областях.

Теми: УПЦ МПСБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: