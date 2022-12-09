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СБУ оголосила підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 грудня 2022, 10:42
Фото: СБУ

Служба безпеки оголосила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП, який займався антиукраїнською діяльністю.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності".

Деталі: Повідомляється, що архієпископ поширював через соцмережі "дописи", якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.

Щоб "розганяти" деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у Facebook, а для підготовки своїх "публікацій" користувався наративами російських пропагандистів.

Крім того, під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала "тези" кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 

  • 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
  • В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри. 
  • Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській та інших областях.

Теми: УПЦ МПСБУвійна
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