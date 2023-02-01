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США готують пакет допомоги Україні на понад $2 млрд зі снарядами дальністю до 150 км – Reuters

"Українська правда"Середа, 1 лютого 2023, 01:05
ілюстративне фото з сайту mil.in.ua

Сполучені Штати готують військову допомогу Україні на суму понад 2 мільярди доларів, яка, як очікується, вперше може включати снаряди більшої дальності, а саме до 150 кілометрів.

Джерело: Reuters із посиланням на американських чиновників

Деталі: Видання зазначає, що про допомогу буде оголошено наприкінці цього тижня.

Очікується, що новий пакет військової допомоги включатиме ще допоміжне обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot, а також високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.

Одне з джерел Reuters повідомило, що частина пакета на суму 1,725 мільярда доларів надійде з фонду, відомого як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю з промисловості, а не з наявних запасів зброї у США.

Кошти USAI будуть спрямовані на закупівлю нової зброї крилатої - бомби GLSDB з радіусом дії 94 милі (до 150 км).

"Більша дальність польоту планерної бомби GLSDB може дозволити Україні вражати цінні військові об'єкти, які раніше були недосяжними, і допомогти їй продовжувати контратаки, підриваючи російську оборону в глибині її тилу", - пише видання.

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У той же час, зазначає Reuters, Сполучені Штати відхилили запити Києва на ракети ATACMS радіусом дії 185 миль (до 297 км).

Що передувало: У Білому домі заявили, що Сполучені Штати можуть найближчим часом оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги Україні.

Передісторія:

  • Останній пакет військової допомоги США Україні було виділено 25 січня. У його межах українська сторона уперше отримає 31 американський танк M1 Abrams, а також супутнє обладнання й техніку для їхнього обслуговування.
  • Усього згідно з механізмом Presidential Drawdown Authority США передали Україні тридцять пакетів військової допомоги. Обсяг найбільшого з них склав понад три мільярди доларів.

Нагадаємо: Пентагон розглядав у листопаді минулого року пропозицію компанії Boeing щодо постачання Україні дешевих невеликих високоточних бомб, які б дозволили Києву наносити удари далеко в тилу російський військ на відстань до 150 км.

Теми: СШАдопомога Українізброя
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