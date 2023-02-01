Введення регулярних військ РФ відтермінувало кульмінацію наступу на Бахмут – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що введення регулярних військ Росії на заміну виснажених "вагнерівців" відтермінувало кульмінацію наступу навколо Бахмута.
Джерело: ISW
Деталі: Введення російських регулярних військ на лінію фронту під Бахмутом відтермінувало кульмінацію наступу групи "Вагнера", відтак бої за місто тривають.
Наступ групи "Вагнера", за оцінкою ISW, досягнув кульмінації, але російське командування перекинуло достатню кількість військ, таким чином запобігши загальній кульмінації наступу на Бахмут, який ще триває.
Командир українського підрозділу, що діє в Бахмуті, Денис Яролавський підтвердив, що "висококваліфіковані" російські регулярні війська зараз підсилюють штурмові підрозділи приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" в рамках постійних зусиль з оточення Бахмута.
ISW не прогнозує неминучого захоплення Бахмута під російськими військами, хоча українське командування може вирішити відступити, щоб уникнути значних втрат.
Представники Кремля, зазначають військові аналітики, знову переоцінюють можливості російських військових щодо просування в Донецькій області та на полі бою.
Аналітики наводять слова московської маріонетки Дениса Пушиліна, який заявив, що захоплення окупантами Бахмута дозволить Росії просунутися до Краматорська і Слов'янська, а гіпотетичне захоплення росіянами Вугледара дозволить їм розпочати наступальні операції на Курахове, Мар'їнку та Покровськ – незважаючи на нездатність російських військ захопити Мар'їнку з 17 березня 2022 року, коли Міністерство оборони Росії неправдиво заявило про захоплення цього населеного пункту.
Безпідставно він говорив і про захоплення Авдіївки.
В інституті підсумовують: "Очікування Пушиліна щодо гіпотетичного захоплення Росією Бахмута ще раз демонструють, що росіяни продовжують стикатися з проблемами в точній просторово-часовій оцінці з урахуванням російських військових спроможностей".
Російські регулярні війська, можливо, замінюють виснажені сили ПВК "Вагнера", перекидаючи їх з Бахмута на лінію фронту на півдні України.
На думку експертів, міністерство оборони Росії, можливо, намагається повністю витіснити сили ПВК "Вагнера" під Бахмутом і представити російську структуру військового командування як єдиного переможця навколо Бахмута, якщо припустити, що російські війська, врешті-решт, візьмуть місто.
Основні висновки ISW за 31 січня:
- Введення російських регулярних військ на бахмутський фронт відтермінувало кульмінацію наступу групи "Вагнера" на місто. Прогноз ISW від 27 грудня про те, що російський наступ на Бахмут досягнув кульмінації, виявився неточним.
- У ISW вважають надзвичайно малоймовірним, що російським військам вдасться здійснити швидке оточення українських сил у Бахмуті.
- Військове командування РФ переоцінює можливості російських військ щодо швидкого просування в Донецькій області та на театрі бойових дій.
- Російські регулярні війська можуть замінити виснажені сили ПВК "Вагнера", передислокувавши їх з Бахмута на лінію фронту в Запорізькій області.
- Міністерство оборони Росії, можливо, намагається повністю витіснити сили групу "Вагнера" під Бахмутом, щоб представити традиційну російську структуру військового командування як єдиного переможця в районі Бахмута, якщо російські війська візьмуть місто.
- Українські офіційні особи та експерти ISW збігаються в оцінці щодо неминучого наступу російських військ у найближчі місяці. Аналітики також припускають, що українські війська планують розпочати більш масштабний контрнаступ.
- Відомі російські військові блогери продовжують викривати військові невдачі Росії в Україні на все більш публічно.
- Росія продовжує використовувати закони про боротьбу з тероризмом для виправдання внутрішніх репресій.
- Загарбники продовжили обмежені наземні атаки для відновлення втрачених позицій вздовж лінії Сватове-Кремінна 31 січня, а також наступальні операції вздовж лінії фронту в Донецькій області.
- Навряд чи російські війська отримають значні переваги в інших частинах Східної України від локального наступу навколо Вугледара.
- Окупанти, ймовірно, надають пріоритет диверсійно-розвідувальній діяльності, а не територіальним здобуткам на півдні України.
- Генеральний прокурор Росії Ігор Краснов визнав провал російської мобілізації, намагаючись представити невдачі у виконанні як вирішені.
- Російська окупаційна влада продовжує використовувати залучення молоді та освітні програми для зміцнення соціального контролю над окупованими територіями.