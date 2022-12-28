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Спроби росіян захопити Бахмут наближаються до кульмінації: у них уже нестача солдатів і снарядів – ISW

Ірина БалачукСереда, 28 грудня 2022, 10:44
Спроби росіян захопити Бахмут наближаються до кульмінації: у них уже нестача солдатів і снарядів – ISW
Скриншот з deepstatemap.live

Інститут вивчення війни припускає, що спроби росіян захопити Бахмут близькі до кульмінації, як це було на Херсонщині в серпні, – війська окупантів помітно деградували, їм уже бракує особового складу та боєприпасів.

Джерело: звіт ISW

Дослівно ISW: "Російські бойові втрати, найімовірніше, змушують російських військових у районі Бахмута використовувати штурмові групи чисельністю у загін.

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Прессекретар Східного угрупування збройних сил України полковник Сергій Череватий повідомив 27 грудня, що російські сили в районі Бахмута більше не діють ротами і батальйонними тактичними групами, а натомість використовують невеликі групи від 10 до 15 осіб (загінні організації)".

Деталі: ISW зазначає, що подібне вже спостерігали в серпні на Херсонщині – тоді російські сили також "помітно деградували" від ротних і батальйонних тактичних груп до окремих загінних груп.

Використання росіянами малих груп у Херсонській області вказувало на те, що російський наступ завершився – тоді російські сухопутні війська були деградовані настільки, що більше не могли керувати більш великими підрозділами, щоб домогтися значних успіхів.

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За даними ISW, темпи просування російських військ у районі Бахмута останнім часом сповільнилися на тлі зростаючого дефіциту особового складу і боєприпасів.

Це зі свого боку не дасть їм змоги підтримувати високі темпи наступальних операцій у цьому районі в найближчій перспективі.

Аналітики припускають, що російське просування в районі Бахмута буде і далі сповільнюватися, а можливо, і взагалі зупиниться, якщо війська, які там перебувають, не отримають найближчим часом істотного підкріплення в живій силі та боєприпасах.

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Теми: БахмутДонецька областьРосіявійна
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