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СБУ викрила президента "Мотор Січі" Богуслаєва і у фінансуванні терористів

Валентина РоманенкоСереда, 1 лютого 2023, 09:13
СБУ викрила президента Мотор Січі Богуслаєва і у фінансуванні терористів
В'ЯЧЕСЛАВ БОГУСЛАЄВ, ФОТО GETTY IMAGES

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють в роботі на агресора і оголосили йому нову підозру.

Джерело: пресслужба СБУ
 
Деталі: У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення високопосадовець здійснював фінансування терористичної організації "ДНР". Зокрема, через сплату "податків" та "зборів" у бюджет цього квазіутворення.
 
Серед іншого, він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року знаходиться під контролем так званої "ДНР" (Сніжнянський машинобудівний завод –ред.). Його метою було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу РФ.


 
Встановлено, що через оборудку "бюджет" терористичної організації "ДНР" отримав понад 290 млн російських рублів у вигляді "податків" від реалізації авіапродукції для потреб росіян.
 
Одержані гроші керівники окупаційної адміністрації Донецька спрямовували на потреби військових угруповань РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.
 
На підставі цих доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили очільнику промислового гіганта про нову підозру – в сприянні діяльності терористичної організації.
 
Крім цього під час нових обшуків правоохоронці виявили більше двох десятків медалей, грамот та почесних нагород президенту АТ "Мотор Січ" від представників військово-політичного керівництва РФ.

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Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
 
Що передувало: СБУ у жовтні 2022 року затримала Богуслаєва разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Їм було оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору.
 

Теми: БогуслаєвСБУ
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