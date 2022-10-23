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Двигуни "Мотор Січ" знайшли в збитих вертольотах РФ, Богуслаєв отримав підозру - СБУ

Валентина РоманенкоНеділя, 23 жовтня 2022, 09:32
Двигуни Мотор Січ знайшли в збитих вертольотах РФ, Богуслаєв отримав підозру - СБУ
В'ЯЧЕСЛАВ БОГУСЛАЄВ, ФОТО GETTY IMAGES

Почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору.

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За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.

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Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

- Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан";

- КА-52 "Алігатор";

- Мі-28Н "Нічний мисливець".

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками, зазначає СБУ.

Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони.

Проте після одержання військової продукції "посередники" переправляли її до Росії. Також ворог використовував своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.

Зазначається, що в ході розслідування співробітники Служби безпеки встановили всіх організаторів оборудок, задокументували їх злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

 

Що передувало: 22 жовтня УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.

Теми: СБУ
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