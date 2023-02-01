Росіяни змінюють тактику і продовжують тиснути на Бахмут, за добу більше 150 обстрілів

За добу поблизу Бахмута російські військові 151 раз обстріляли позиції українських військових.

Джерело: Суспільне, яке цитує речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, NYT

Пряма мова: "Це Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Парасковіївка (місця, де відбулися обстріли – ред.). Було 56 обстрілів та 13 боєзіткнень в районі Соледара. Ворог має солідні втрати за добу".

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Деталі: Череватий розповів, що за добу загинули 360 російських військових та 290 отримали поранення. Видання NYT пише, що російське командування після 11 місяців війни все частіше вдається до тактики тиску великої кількості піхоти. Через це, як вказують українські бійці, останнім часом окупанти під Бахмутом мають більші, у порівнянні із попередніми місяцями, втрати.

Дослівно: "Частиною стратегії Росії… схоже, є напад на українську оборону хвилями солдатів, багато з яких були призвані президентом Володимиром Путіним у вересні, коли він оголосив призов на 300 000 чоловік".

Деталі: Така тактика відрізняється від літніх кампаній Москви, коли артилерія тижнями обстрілювала міста, перш ніж Росія розпочала тривалий наземний наступ.

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Що цьому передувало: 31 січня Череватий повідомив, що за добу поблизу Бахмута відбулися 42 бойових зіткнення між українськими військами і російськими окупантами.