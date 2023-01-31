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Під Бахмутом за добу було більше 40 боїв з росіянами - Череватий

"Українська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 12:32
Під Бахмутом за добу було більше 40 боїв з росіянами - Череватий
Фото: Генштаб

Поблизу Бахмута за добу відбулися 42 бойових зіткнення між українськими військами і російськими окупантами.   

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Бахмут продовжує бути одним із головних напрямків удару противника. Там вони 197 разів (30 січня – ред.) наносили удари ствольною реактивною артилерією по наших позиціях. Відбулося 42 боєвих зіткнення.  

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За добу було вбито 277 ворогів, 258 отримали поранення".

Деталі: Череватий додав, що до Бахмута регулярно доставляються спорядження і боєприпаси. Він розповів також, що поблизу Лиману Донецької області росіяни намагаються перехопити ініціативу.   

Передісторія: 29 січня аналітики з ISW повідомили, що військовослужбовці армії РФ, ймовірно, замінюють виснажені сили найманців з ПВК "Вагнер", щоби посилити наступ на Бахмут.

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Теми: Бахмутарміявійна
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