Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Бахмутом за добу було більше 40 боїв з росіянами - Череватий

"Українська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 13:32
Фото: Генштаб

Поблизу Бахмута за добу відбулися 42 бойових зіткнення між українськими військами і російськими окупантами.   

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Бахмут продовжує бути одним із головних напрямків удару противника. Там вони 197 разів (30 січня – ред.) наносили удари ствольною реактивною артилерією по наших позиціях. Відбулося 42 боєвих зіткнення.  

За добу було вбито 277 ворогів, 258 отримали поранення".

Деталі: Череватий додав, що до Бахмута регулярно доставляються спорядження і боєприпаси. Він розповів також, що поблизу Лиману Донецької області росіяни намагаються перехопити ініціативу.   

Передісторія: 29 січня аналітики з ISW повідомили, що військовослужбовці армії РФ, ймовірно, замінюють виснажені сили найманців з ПВК "Вагнер", щоби посилити наступ на Бахмут.

Теми: Бахмутарміявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

МЗС висловило Грузії рішучий протест і просить віддати Саакашвілі Україні

Дефіцит в енергосистемі дещо зменшився, перевищення лімітів наразі не фіксують – "Укренерго"

Поляки протестуватимуть проти надмірного руху з України: можливі складнощі на кордоні

фото Російський офіцер-утікач розповів, як українських військових катують у полоні

Британія: Війна і санкції підірвали роль Росії як надійного експортера зброї

Пентагон не вірить у здатність України повернути Крим найближчим часом – Politico

Усі новини...
Бахмут
Російські війська замінюють "вагнерівців", щоб посилити наступ на Бахмут – ISW
Удар "Кинжалами", "Леопарди", ситуація в Бахмуті, Вугледарі та на Запорізькому напрямку – головне про війну за тиждень
Нацгвардійці показали, як перетворюють окупантів на "хороших русских"
Останні новини
12:35
фотоКиївський зоопарк показав, як виріс лемур Байрактар та інші "дитинчата війни"
12:26
Ситуація на сході складна, під Мар'їнкою було 13 зіткнень – Сили оборони
12:18
МЗС висловило Грузії рішучий протест і просить віддати Саакашвілі Україні
12:09
фотоОкупанти вдарили по житлових районах Херсонщини: загинуло 2 людей
12:01
Дефіцит в енергосистемі дещо зменшився, перевищення лімітів наразі не фіксують – "Укренерго"
11:44
Акції Meta злетіли на тлі вдалого квартального звіту, Цукерберг оголосив про "рік ефективності"
11:33
фотоСБУ затримала чиновника Одеської військової адміністрації
11:32
Прем'єр Польщі: Путін думає наступати з двох-трьох напрямків і може знову атакувати Київ
11:31
Двом блогерам, які знущалися з дівчат, оголосили про підозру
11:28
ЄС оголосить про новий пакет допомоги у 400 млн євро для підтримки реформ
Усі новини...