До приїзду Путіна у Волгограді встановили погруддя Сталіна

Напередодні приїзду до Волгограда президента країни-агресора Володимира Путіна, у місті урочисто відкрили погруддя Йосипу Сталіну.

Джерело: "Meduza"

Дослівно: "Біля музею-панорами "Сталінградська битва" сьогодні з'явилися бронзові бюсти Йосипа Сталіна, Георгія Жукова та Олександра Василевського".

Деталі: Путіна чекають в місті 2 лютого. У програмі заходів – покладання вінків, зустріч з громадськістю, виступ на концерті.

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