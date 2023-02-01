До приїзду Путіна у Волгограді встановили погруддя Сталіна
Середа, 1 лютого 2023, 13:28
Напередодні приїзду до Волгограда президента країни-агресора Володимира Путіна, у місті урочисто відкрили погруддя Йосипу Сталіну.
Джерело: "Meduza"
Дослівно: "Біля музею-панорами "Сталінградська битва" сьогодні з'явилися бронзові бюсти Йосипа Сталіна, Георгія Жукова та Олександра Василевського".
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Деталі: Путіна чекають в місті 2 лютого. У програмі заходів – покладання вінків, зустріч з громадськістю, виступ на концерті.
Що було раніше:
- 31 січня на всіх основних в'їздах до міста дорожні знаки "Волгоград" тимчасово було замінено на знаки "Сталінград".
- За даними місцевих видань, у місті в рамках святкових заходів також очікують на візит засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина і глави Чечні Рамзана Кадирова.
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