Через приїзд Путіна на в'їзді до Волгограда поставили дорожні знаки з написом "Сталінград"

Напередодні приїзду до Волгограда президента країни-агресора Володимира Путіна на всіх основних в'їздах до міста дорожні знаки "Волгоград" тимчасово замінено на знаки "Сталінград".

Джерело: "Интерфакс"

Деталі: Повідомляється, що перейменування міста відповідно до рішення місцевої влади, робиться 10 днів на рік, у тому числі 2 лютого - День завершення Сталінградської битви.

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Однак відомо, що на візит Путіна до Волгограда чекають з 30 січня по 5 лютого.

Перед цим центр Волгограда спішно почали приводити до ладу. При цьому з 30 січня до 3 лютого в місті ввели заборону на транзитний проїзд великовантажного і великогабаритного транспорту, зокрема того, що перевозить небезпечні вантажі.

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