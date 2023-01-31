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Через приїзд Путіна на в'їзді до Волгограда поставили дорожні знаки з написом "Сталінград"

Станіслав ПогоріловВівторок, 31 січня 2023, 09:32
Через приїзд Путіна на в'їзді до Волгограда поставили дорожні знаки з написом Сталінград
Фото: "РИА "Новости"

Напередодні приїзду до Волгограда президента країни-агресора Володимира Путіна на всіх основних в'їздах до міста дорожні знаки "Волгоград" тимчасово замінено на знаки "Сталінград".

Джерело: "Интерфакс"

Деталі: Повідомляється, що перейменування міста відповідно до рішення місцевої влади, робиться 10 днів на рік, у тому числі 2 лютого - День завершення Сталінградської битви.

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Однак відомо, що на візит Путіна до Волгограда чекають з 30 січня по 5 лютого.

Перед цим центр Волгограда спішно почали приводити до ладу. При цьому з 30 січня до 3 лютого в місті ввели заборону на транзитний проїзд великовантажного і великогабаритного транспорту, зокрема того, що перевозить небезпечні вантажі.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 30 січня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомляв, що Путін приїде у Волгоград на один день. Поки точно не зрозуміло, чи візьме президент участь в урочистостях.
  • Волгоградські видання повідомляють, що у місті в рамках святкових заходів також очікують на візит засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина і глави Чечні Рамзана Кадирова.

Теми: РосіяПутін
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