Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через приїзд Путіна на в'їзді до Волгограда поставили дорожні знаки з написом "Сталінград"

Станіслав ПогоріловВівторок, 31 січня 2023, 10:32
Фото: "РИА "Новости"

Напередодні приїзду до Волгограда президента країни-агресора Володимира Путіна на всіх основних в'їздах до міста дорожні знаки "Волгоград" тимчасово замінено на знаки "Сталінград".

Джерело: "Интерфакс"

Деталі: Повідомляється, що перейменування міста відповідно до рішення місцевої влади, робиться 10 днів на рік, у тому числі 2 лютого - День завершення Сталінградської битви.

Однак відомо, що на візит Путіна до Волгограда чекають з 30 січня по 5 лютого.

Перед цим центр Волгограда спішно почали приводити до ладу. При цьому з 30 січня до 3 лютого в місті ввели заборону на транзитний проїзд великовантажного і великогабаритного транспорту, зокрема того, що перевозить небезпечні вантажі.

Що було раніше:

  • 30 січня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомляв, що Путін приїде у Волгоград на один день. Поки точно не зрозуміло, чи візьме президент участь в урочистостях.
  • Волгоградські видання повідомляють, що у місті в рамках святкових заходів також очікують на візит засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина і глави Чечні Рамзана Кадирова.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяПутін
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Британія: війна і санкції підірвали роль Росії як надійного експортера зброї

Пентагон не вірить у здатність України повернути Крим найближчим часом – Politico

Росія набуває рис диктатури – The Economist

фото, доповнено о 06:20Ракетний удар по Краматорську: 2 загиблих, 8 госпіталізовано

відео"Плідний день": Зеленський прокоментував обшуки і звільнення

фото, відеоУ Краматорську ракета РФ зруйнувала будинок, є загиблі й поранені

Усі новини...
Росія
СБУ схопила на Донеччині депутата від ОПЗЖ: був коригувальником вогню росіян
Розвідка Британії оцінила шанси на успіх РФ у районі Вугледара і Павлівки
В Білорусі пройдуть спільні з росіянами штабні тренування щодо участі у війні
Останні новини
10:04
Британці пожертвували 400 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Україні
09:43
Федрезерв США знову підвищив ставку, але лише на чверть відсотка
09:39
Українські військові прибули до Німеччини для навчання на ЗРК Patriot
09:37
ЗМІ дізнались, про що брехатиме Путін у своєму посланні
09:16
Британія: війна і санкції підірвали роль Росії як надійного експортера зброї
08:56
США не повідомляли союзникам, що блокуватимуть відправку винищувачів F-16 в Україну – ЗМІ
08:39
фото Удар росіян по Краматорську: кількість жертв зросла
08:22
Пентагон не вірить у здатність України повернути Крим найближчим часом – Politico
08:09
Захисники за добу знищили понад 600 окупантів і 5 ворожих артилерійських систем
07:59
Мін’юст Грузії не бачить причин переводити Саакашвілі у реанімацію
Усі новини...