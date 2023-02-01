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Зеленський: Влада Грузії повільно вбиває Саакашвілі

Олександр ШумілінСереда, 1 лютого 2023, 16:33
Фото: Саакашвілі у Facebook

Президент Володимир Зеленський вважає, що влада Грузії повільно вбиває колишнього грузинського президента і нинішнього громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Зеленського під час пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Києві

Деталі: Зеленський розповів, що перед пресконференцією його передали фотографії нинішнього стану Саакашвілі.

Пряма мова: "Колись він був президентом Грузії. Міхеїл Саакашвілі. Їх (фотографії – ред.) передав Давид Арахамія. Я хотів би, щоб ви подивилися, який він має вигляд".

"Я вважаю, що сьогодні уряд Грузії - що вони роблять: вони його вбивають. Ви знаєте, що вони його отруїли і зараз потроху його, вибачте, вбивають".

Передісторія:

  • Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі на судовому засіданні у середу 1 лютого по відеозв'язку продемонстрував, в якому жахливому стані він знаходиться.
  • У Грузії відбувається судовий процес щодо можливого відтермінування тюремного покарання Саакашвілі.
  • Наразі Саакашвілі, який перебуває у тбіліській клініці Vivamedi, перевели в реанімацію у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.
  • У травні Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув українське громадянство Саакашвілі.

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Теми: ЗеленськийСаакашвілі
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