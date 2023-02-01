Зеленський: Влада Грузії повільно вбиває Саакашвілі

Президент Володимир Зеленський вважає, що влада Грузії повільно вбиває колишнього грузинського президента і нинішнього громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Зеленського під час пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Києві

Деталі: Зеленський розповів, що перед пресконференцією його передали фотографії нинішнього стану Саакашвілі.

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Пряма мова: "Колись він був президентом Грузії. Міхеїл Саакашвілі. Їх (фотографії – ред.) передав Давид Арахамія. Я хотів би, щоб ви подивилися, який він має вигляд".

"Я вважаю, що сьогодні уряд Грузії - що вони роблять: вони його вбивають. Ви знаєте, що вони його отруїли і зараз потроху його, вибачте, вбивають".

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