Зеленський повернув громадянство Саакашвілі

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.

Відповідний указ №329/2019 опублікований на сайті глави держави.

"Внести до указу президента України від 26 липня 2017 року № 196 "Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб" зміну, виключивши положення щодо втрати Саакашвілі Міхеілом громадянства України", - йдеться в указі.

У документі зазначається, що своїм указом Зеленський також дозволяє прийняти в громадянство України осіб, що становлять державний інтерес для країни.

Зокрема, в українське громадянство приймаються:

Ахмаді Коларіджані Аболфазла, 1983 року народження, уродженець Ісламської Республіки Іран, який проживає у місті Києві; Костіков Олександр Сергійович, 1997 року народження, уродженець Російської Федерації, який проживає у Донецькій області; Самед-Заде Емін Іззат огли, 1990 року народження, уродженець Азербайджанської Республіки, який проживає у місті Києві; Тойгонбаєв Зіятдінбек Курманбекович, 1974 року народження, уродженця Киргизької Республіки, який проживає у місті Києві.

Також президент постановив прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, Альтунсі Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, який проживає у місті Одесі.

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