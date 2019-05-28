Зеленський повернув громадянство Саакашвілі
Президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
Відповідний указ №329/2019 опублікований на сайті глави держави.
"Внести до указу президента України від 26 липня 2017 року № 196 "Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб" зміну, виключивши положення щодо втрати Саакашвілі Міхеілом громадянства України", - йдеться в указі.
У документі зазначається, що своїм указом Зеленський також дозволяє прийняти в громадянство України осіб, що становлять державний інтерес для країни.
Зокрема, в українське громадянство приймаються:
- Ахмаді Коларіджані Аболфазла, 1983 року народження, уродженець Ісламської Республіки Іран, який проживає у місті Києві;
- Костіков Олександр Сергійович, 1997 року народження, уродженець Російської Федерації, який проживає у Донецькій області;
- Самед-Заде Емін Іззат огли, 1990 року народження, уродженець Азербайджанської Республіки, який проживає у місті Києві;
- Тойгонбаєв Зіятдінбек Курманбекович, 1974 року народження, уродженця Киргизької Республіки, який проживає у місті Києві.
Також президент постановив прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, Альтунсі Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, який проживає у місті Одесі.
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Без Міхо. Що відбувається в партії Саакашвілі після його депортації
Нагадаємо:
- Раніше лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом скасувати указ його попередника Петра Порошенка і відновити українське громадянство Міхеіла Саакашвілі.
- 22 травня адвокат екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що передав в Адміністрацію президента звернення Саакашвілі, у якому він просить повернути йому громадянство України.
- 21 квітня Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до уповноважених органів влади в Україні з проханням зняти обмеження на його в'їзд.
- У відповідь державна прикордонна служба наголосила, що Саакашвілі не має підстав для законного в'їзду на територію України.
- Коментуючи це, Саакашвілі заявив: "Поки Порошенко президент, я і не очікував від Прикордонної служби іншої відповіді. Нічого, ще трошки потерплю після стількох місяців очікування".
- Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
- Саакашвілі пообіцяв повернутися до України і був не проти посісти посаду прем’єра.
- Наразі Саакашвілі оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.
- Пізніше він заявляв, що повернеться до Грузії, а також запропонував екс-президенту Георгію Маргвелашвілі повернути йому грузинське громадянство.