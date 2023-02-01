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Чиновник Міноборони, якого звинуватили у підтримці окупації, написав заяву на звільнення

Олександр ШумілінСереда, 1 лютого 2023, 17:40
Чиновник Міноборони, якого звинуватили у підтримці окупації, написав заяву на звільнення
Олександр Лієв

Виконувач обов’язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв написав заяву на звільнення та зазначив, що зробив це для того, щоб "не шкодити міністру оборони" Олексію Резнікову.

Джерело: Лієв у коментарі "Громадському радіо"

Пряма мова: "Я чиновник одного з десятків департаментів Міноборони. Досить кропітка робота у цього департаменту, вона неполітична, скажімо так, а саме технічна. І, напевно, все це відбувається навколо не моєї персони, і не саме цього департаменту, а чогось більшого, в чому я важко орієнтуюся, в усіх цих перепитіях.

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Тому так, я написав заяву для того саме, щоби ніяким чином не шкодити наразі міністру оборони, бо він проводить надважливі переговори по надважливих, життєво важливих темах для нашої країни, і саме в цей момент хтось знайшов уже раз десятий добірку (обвинувачень – ред.)".

Деталі: Лієв наголосив, що "за 8 років багато разів відповідав" на закиди щодо його слів у 2014 році, які поширили активісти.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Голова правління громадської організації "ЦПК" Віталій Шабунін повідомив, що за збройні контракти Міноборони відповідає Олександр Лієв, який блокував доступ ЗСУ до українстких маяків, закликав "почути Крим", підтримував "референдум", а відтак і окупацію півострова.
  • Лієв відкинув обвинувачення і назвав заяви Шабуніна "сфабрикованим вкидом", який відриває його від роботи і спрямований не стільки проти нього самого, як проти міністра оборони.

Теми: МіноборонизброяЦПКзвільнення
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