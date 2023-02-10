Ворог обстріляв 7 громад Сумщини: зафіксовано майже 100 "прильотів"

Протягом 9 лютого росіяни обстріляли 7 територіальних громад Сумської області, зафіксовано 97 "прильотів". Є поранені і руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Юнаківській громаді було 10 "прильотів". Внаслідок мінометного обстрілу одного із сіл пошкоджено приватний будинок, місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження.

У Білопільській громаді через мінометний обстріл пошкоджено 3 приватні будинки, відбулося займання господарчої споруди.

У Есманьській громаді внаслідок мінометного обстрілу в одному з населених пунктів пошкоджено кілька будівель, обійшлося без людських втрат.

Крім того, внаслідок мінометного обстрілу одного із сіл Зноб-Новгородської громади пошкоджено господарчу будівлю.

В інших громадах області доба пройшла без наслідків.