Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог обстріляв 7 громад Сумщини: зафіксовано майже 100 "прильотів"

"Українська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 23:26
Ворог обстріляв 7 громад Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Наслідки обстрілів на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 9 лютого росіяни обстріляли 7 територіальних громад Сумської області, зафіксовано 97 "прильотів". Є поранені і руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Юнаківській громаді було 10 "прильотів". Внаслідок мінометного обстрілу одного із сіл пошкоджено приватний будинок, місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження.

Реклама:

У Білопільській громаді через мінометний обстріл пошкоджено 3 приватні будинки, відбулося займання господарчої споруди.

У Есманьській громаді внаслідок мінометного обстрілу в одному з населених пунктів пошкоджено кілька будівель, обійшлося без людських втрат.

Крім того, внаслідок мінометного обстрілу одного із сіл Зноб-Новгородської громади пошкоджено господарчу будівлю.

ВІДЕО ДНЯ

В інших громадах області доба пройшла без наслідків.

Теми: обстрілСумська областьРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
обстріл
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Останні новини
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
Усі новини...
Реклама: