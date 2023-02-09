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Враг обстрелял 7 громад Сумщины: зафиксировано почти 100 "прилетов"

"Украинская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 23:26
Враг обстрелял 7 громад Сумщины: зафиксировано почти 100 прилетов
Последствия обстрелов на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 9 февраля россияне обстреляли 7 территориальных громад Сумской области, зафиксировано 97 "прилетов". Есть раненые и разрушения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Юнаковской громаде было 10 "прилетов". В результате минометного обстрела одного из сел поврежден частный дом, местный житель получил телесные повреждения.

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В Белопольской громаде из-за минометного обстрела повреждены 3 частных дома, произошло возгорание хозяйственной постройки.

В Есманьской громаде в результате минометного обстрела в одном из населенных пунктов повреждены несколько зданий, обошлось без человеческих потерь.

Кроме того, в результате минометного обстрела одного из сел Зноб-Новгородской громады повреждено хозяйственное здание.

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В других громадах области сутки прошли без последствий.

Темы: обстрелСумская областьРосcия
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