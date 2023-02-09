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Росія стояла за кампанією проти обраного президента Чехії Павела – МВС

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 23:37
Росія стояла за кампанією проти обраного президента Чехії Павела – МВС

Фейкове відео, на якому обраний президент Чехії Петр Павел нібито заявляє про необхідність вступу Праги у війну з Москвою, було створене й поширене російською стороною, аби завадити його переобранню.

Про це йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ Чехії, яку цитує "Європейська правда".

Відомство в четвер оприлюднило аналіз дезінформації та маніпуляцій під час виборів президента країни в січні 2023 року. Найчастіше, за підрахунками чеського МВС, у першому турі виборів нападки були спрямовані проти Павела, його головного суперника Андрея Бабіша й Дануші Нерудової, яка посіла третє місце.

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Водночас після першого туру нападки на Бабіша зникли, а проти Павела "піднялася широка і масова хвиля онлайн-атак по всій квазімедійній екосистемі", йдеться в аналізі правоохоронного відомства Чехії.

"У цьому контексті варто відзначити, що перед другим туром виборів з'явилося широко поширене і маніпулятивно змонтоване відео, в якому Павел начебто заявив, що Чеська Республіка повинна вступити у війну з Російською Федерацією, хоча насправді він ніколи публічно про це не заявляв", – нагадують у чеському МВС.

Там вказують, що відео першим опублікував Telegram-акаунт neČT24, який належить російському пропагандистському ЗМІ Sputnik, включеному до санкційного списку Європейського Союзу.

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"Таким чином, можна зробити висновок, що в контексті президентських виборів у Чехії в 2023 році була зафіксована дезінформаційна діяльність іноземної держави, спрямована на завдання шкоди одному з кандидатів ", – йдеться у повідомленні.

Серед інших маніпуляцій МВС Чехії, спрямованих на дискредитацію легітимності виборів, відзначило твердження про нібито маніпулятивну реєстрацію кандидатів і твердження про те, що на вибори начебто впливали ззовні.

Як відомо, Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, замінивши на посаді Мілоша Земана, що перебував на ній два терміни - десять років.

Останні дні перед другим туром виборів запам’яталися заявою Бабіша про те, що він припиняє контакти з виборцями в рамках президентської кампанії через погрози вбивством, а також провокацією проти Павела - невідомі запустили дезінформацію, що кандидат нібито помер, створивши для цього фейковий сайт і розсилку.

Читайте також: Вибори в Чехії принесли перемогу Україні: чим важливе обрання президентом генерала Павела.

Теми: ЧехіявибориРосія
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