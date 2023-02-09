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Россия стояла за кампанией против избранного президента Чехии Павела – МВД

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 23:37
Россия стояла за кампанией против избранного президента Чехии Павела – МВД

Фейковое видео, на котором избранный президент Чехии Петр Павел якобы заявляет о необходимости вступления Праги в войну с Москвой, было создано и распространено российской стороной, чтобы помешать его переизбранию.

Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел Чехии, которое цитирует "Европейская правда".

Ведомство в четверг обнародовало анализ дезинформации и манипуляций во время выборов президента страны в январе 2023 года. Чаще всего, по подсчетам чешского МВД, в первом туре выборов нападки были направлены против Павела, его главного соперника Андрея Бабиша и Дануши Нерудовой, которая заняла третье место.

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В то же время после первого тура нападки на Бабиша исчезли, а против Павела "поднялась широкая и массовая волна онлайн-атак по всей квазимедийной экосистеме", говорится в анализе правоохранительного ведомства Чехии.

"В этом контексте стоит отметить, что перед вторым туром выборов появилось широко распространенное и манипулятивно смонтированное видео, в котором Павел якобы заявил, что Чешская Республика должна вступить в войну с Российской Федерацией, хотя на самом деле он никогда публично об этом не заявлял", - напоминают в чешском МВД.

Там указывают, что видео первым опубликовал Telegram-аккаунт neČT24, который принадлежит российскому пропагандистскому СМИ Sputnik, включенному в санкционный список Европейского Союза.

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"Таким образом, можно сделать вывод, что в контексте президентских выборов в Чехии в 2023 году была зафиксирована дезинформационная деятельность иностранного государства, направленная на нанесение вреда одному из кандидатов", - говорится в сообщении.

Среди других манипуляций МВД Чехии, направленных на дискредитацию легитимности выборов, отметило утверждение о якобы манипулятивной регистрации кандидатов и утверждение о том, что на выборы якобы влияли извне.

Петр Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, заменив на посту Милоша Земана, который находился на ней два срока - десять лет.

Последние дни перед вторым туром запомнились заявлением Бабиша о том, что он прекращает контакты с избирателями в рамках президентской кампании из-за угроз убийством, а также провокацией против Павела - неизвестные запустили дезинформацию, что кандидат якобы умер, создав для этого фейковый сайт и рассылку.

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Темы: ЧехиявиборыРосcия
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